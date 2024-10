Filipe Luís avalia fase de Gabigol no Flamengo: ‘Vai se recuperar? Não sei’

Gabigol comemora classificação do Flamengo sobre o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:57 • São Paulo (SP)

Comandante do Flamengo, Filipe Luís avaliou a fase vivida por Gabigol no Flamengo após a classificação de sua equipe diante do Corinthians, na Copa do Brasil. O treinador elogiou o atacante, mas não soube responder se o atleta reencontrará com sua melhor fase da carreira.

- No meu modelo, em jogo com um nove profundo, que dá profundidade, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. Que outro jogador ataca melhor o espaço do que o Gabriel? Está no melhor momento dele? Não está. Todos nós sabemos. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei. Depende dele. Não foi anda a ver com o jogo que ele estava fazendo, mas sim com a estratégia que tive para o time. A primeira opção é sempre tirar o atacante e deixar jogadores que podem ser mais resilientes na parte física.

Desde a efetivação de Filipe Luís após a saída de Tite, Gabigol foi titular do Flamengo em três oportunidades. No entanto, o camisa 99 ainda não marcou gols com o novo técnico e vem sendo questionado por conta de seu desempenho.

O jogador possui contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024, enquanto Filipe Luís possui vínculo com o clube até dezembro de 2025. O comandante pode ser peça chave em caso de uma renovação do atleta, embora o desempenho não seja dos melhores.