Flamengo segura Corinthians com um a menos e avança à final da Copa do Brasil

Publicada em 20/10/2024 - 18:03 • São Paulo (SP)

O Flamengo empatou em 0 x 0 com o Corinthians neste domingo (20) e avançou à decisão da Copa do Brasil. Mesmo com um homem a menos desde os 30 minutos da primeira etapa, a equipe carioca administrou a pressão do adversário e, agora, encara o Atlético-MG na decisão da competição.

Na partida de ida, disputada no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, gol do lateral-esquerdo Alex Sandro, e garantiu vantagem no placar agregado.

As finais da Copa do Brasil serão disputadas nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos. Os mandos serão definidos por sorteio, na próxima quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como foi o jogo

Com a necessidade de reverter o placar da ida, o Corinthians começou a partida pressionando o Flamengo em Itaquera, mas não conseguiu transformar a imposição em chances claras de gol. Aos 8 minutos, Alex Sandro aproveitou cobrança de falta de Arrascaeta para abrir o placar. Após revisão do VAR, o tento foi anulado por Anderson Daronco, por impedimento.

Flamengo com dez em campo

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique acertou a cabeça do lateral-direito Matheuzinho com a travas da chuteira direita e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco. Foi a segunda expulsão do atacante rubro-negro na temporada . A outra ocorreu contra o Millonarios, da Colômbia, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Para reforçar o sistema defensivo do Flamengo, Filipe Luís optou por colocar o zagueiro Fabrício Bruno no lugar do atacante Gabigol.

Com superioridade numérica, a equipe comandada por Ramón Díaz empurrou o adversário para o campo defensivo, mas não conseguiu superar o goleiro Rossi.

Com as alterações de Ramón Díaz no intervalo, o Corinthians voltou pressionando o Flamengo, que recuou ainda mais as linhas defensivas. Mesmo com o domínio da posse de bola, o Timão não conseguiu tabelar perto do gol adversário. A grande chance de perigo veio a partir de jogada individual do jovem Giovane, que driblou dois marcadores, cortou para o meio e bateu cruzado. Bem posicionado, Rossi efetuou a defesa.

Bruno Henrique, do Flamengo, recebeu cartão vermelho após desleal entrada em Matheuzinho, do Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF @romaofotos)

O que vem por aí

Classificado, o Flamengo encara o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), na decisão da Copa do Brasil. O Corinthians, por sua vez, foca na Sul-Americana e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

🗓️ Data e horário: domingo, 20 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA, RS), auxiliado por Naílton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Rafael da Silva Alves (FIFA-RS), com Wagner Reway (FIFA-ES).

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Gerson (8'1ºT), Gustavo Henrique (23'1ºT), Alex Sandro (26'1ºT), Emiliano Díaz (36'1ºT), Pedro Henrique (33'2ºT), Pulgar (36'2ºT)

🔴 Cartão vermelho: Bruno Henrique (Flamengo 30'1ºT)

Escalações

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane 23'2ºT), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres 1'2ºT) e Matheus Bidu; Martínez (Carrillo 1'2ºT), Charles (Coronado 23'2ºT) e Rodrigo Garro; Thalles Magno (Pedro Henrique 26'2ºT), Romero e Yuri Alberto.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luis)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas 1'2ºT); Pulgar, De La Cruz (Alcaraz 8'2ºT), Gerson e Arrascaeta (Plata 36'2ºT); Bruno Henrique e Gabigol (Fabrício Bruno 30'1ºT).