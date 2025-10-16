Filipe Luís pode contar com desfalques importantes em Flamengo x Palmeiras

Após a vitória por 3 a 0 diante do Botafogo, o Flamengo encara o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. Para a partida de domingo (19), no Maracanã, o técnico Filipe Luís pode contar com a ausência de Cebolinha, que deixou o clássico com dores.

Cebolinha foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo (entrou em campo aos 15') com dores no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador será submetido a exames nesta quinta-feira.

- O atacante Everton Cebolinha, substituído no segundo tempo de Botafogo 0 x 3 Flamengo, deixou o campo com dores no músculo anterior da coxa esquerda. Ele fará exame de imagem nesta quinta-feira (16) e será reavaliado pelo Departamento Médico do clube - informou o Flamengo.

Filipe Luís pode ter outros desfalques no Flamengo para jogo contra o Palmeiras

Assim como foi no clássico com o Botafogo, Saúl, De La Cruz e Allan podem ser desfalques contra o Palmeiras. Afinal, o trio não treinou nesta semana. Em coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís abordou o tema.

- Os três não treinaram na semana da Data Fifa, estão se recuperando de incômodos. Cada um tem um problema. Esperamos recuperá-los o mais rápido possível. Não sei se vão chegar para o jogo contra o Palmeiras, sinceramente. Estão na fase final - disse o treinador.

