Filipe Luís pode contar com desfalques importantes em Flamengo x Palmeiras
Jogador deixou o clássico com o Botafogo com dores
Após a vitória por 3 a 0 diante do Botafogo, o Flamengo encara o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. Para a partida de domingo (19), no Maracanã, o técnico Filipe Luís pode contar com a ausência de Cebolinha, que deixou o clássico com dores.
Cebolinha foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo (entrou em campo aos 15') com dores no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador será submetido a exames nesta quinta-feira.
- O atacante Everton Cebolinha, substituído no segundo tempo de Botafogo 0 x 3 Flamengo, deixou o campo com dores no músculo anterior da coxa esquerda. Ele fará exame de imagem nesta quinta-feira (16) e será reavaliado pelo Departamento Médico do clube - informou o Flamengo.
Filipe Luís pode ter outros desfalques no Flamengo para jogo contra o Palmeiras
Assim como foi no clássico com o Botafogo, Saúl, De La Cruz e Allan podem ser desfalques contra o Palmeiras. Afinal, o trio não treinou nesta semana. Em coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos, o técnico Filipe Luís abordou o tema.
- Os três não treinaram na semana da Data Fifa, estão se recuperando de incômodos. Cada um tem um problema. Esperamos recuperá-los o mais rápido possível. Não sei se vão chegar para o jogo contra o Palmeiras, sinceramente. Estão na fase final - disse o treinador.
