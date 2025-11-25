O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reforçou as orientações de logística do Flamengo para o "AeroFla". A delegação do clube embarca para Lima nesta quarta-feira (26), onde disputará o título da Libertadores contra o Palmeiras no sábado (29).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para garantir a segurança de todos, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) mobilizou órgãos municipais, estaduais e federais, além de concessionárias de serviços públicos, a RioGaleão e o Rubro-Negro para alinhar as ações na expectativa da presença de 10 mil torcedores no embarque da delegação.

Por meio das redes sociais, o Fla informou as orientações do COR-Rio, que fará o monitoramente do deslocamento do elenco. Para evitar contratempos no trajeto, solicitou aos torcedores que não fiquem na saída do CT George Helal ou acompanhem o ônibus no caminho para o Galeão, já que não haverá pontos de parada no caminho.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Libra: Justiça do Rio altera mais uma vez valores bloqueados

O prefeito carioca repostou o Rubro-Negro e deu recado bem humorado à torcida:

— O Centro de Operações vai monitorar até o Galeão a delegação do Flamengo, que vai representar o Rio na final da Libertadores. E o vascaíno aqui vai ficar de olho para garantir que o deslocamento seja tranquilo e sem problemas. Flamenguistas, comportem-se! 💢

Confira outras orientações do Flamengo para o "AeroFla":

O único ponto oficial de concentração da torcida será o Terminal BRT Aroldo Melodia, na Cidade Universitária; O local de embarque da delegação será no Terminal de Cargas do Aeroporto Inernacional; A partir das 14h, a Ponte Velha do Galeão será fechada para deslocamento dos rubro-negros até o local de embarque; Não haverá concentração de torcedores no Ninho do Ururbu ou em qualquer outro ponto de deslocamento.

➡️ Palmeiras x Flamengo: Onde estão os aposentados da final da Libertadores de 2021?

Operação especial para o 'AeroFla'

O voo fretado que levará a delegação do Flamengo para Lima está programado para decolar às 17h, mas a operação começará às 14h. Os ônibus sairão do Ninho do Urubu, em Vargem Grande e passarão pelo Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária, ponto oficial de concentração da torcida.

continua após a publicidade

Durante o percurso até o aeroporto, a CET-Rio coordenará uma ação especial na Ilha do Governador e na Ilha do Fundão, com apoio e monitoramento do COR-Rio, que contará com cerca de 260 câmeras e com o suporte de drones.

A partir das 14h, serão implementadas interdições na Estrada do Galeão (pista sentido Centro, entre a alça de acesso à Ponte Nova e a alça de acesso da Linha Vermelha) e na Ponte Velha do Galeão (totalmente interditada nos dois sentidos). As medidas visam garantir a segurança e organização do fluxo de torcedores

Os órgãos envolvidos na operação são: CET-Rio, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública, Secretaria de Transportes, Comlurb, Riotur, RioLuz, Light, Mobi-Rio, Polícia Militar, Polícia Federal, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Subprefeituras da Barra, Ilhas e Tijuca, Gerência Executiva Local (GEL) do Centro, RioGaleão e Clube de Regatas do Flamengo.