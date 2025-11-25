Decisão de Filipe Luís em Atlético-MG x Flamengo repercute: 'Mais uma vez'

Uma decisão do técnico Filipe Luís para o duelo entre Atlético-MG x Flamengo, na noite desta terça-feira (25), repercutiu muito nas redes sociais. Com uma combinação de resultados, o Rubro-Negro pode se sagrar campeão brasileiro nesta rodada.

Cerca de 1h antes da bola rolar, foi divulgada a escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV. O jovem técnico optou por um time misto, sem Arrascaeta e outros nomes para o grande desafio. A escolha por Wallace Yan, mesmo com BH, Juninho e Plata como opções, repercutiu.

Nas redes sociais, a decisão do técnico Filipe Luís para o duelo entre Atlético-MG x Flamengo chamou muita atenção.

Veja os comentários sobre a decisão de Filipe Luís em Atlético-MG x Flamengo

Escalação do Rubro-Negro

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Atlético-MG neste terça-feira (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Brasileirão. De olho na decisão da Libertadores, o técnico Filipe Luís optou por poupar jogadores importantes e mesclou titulares e reservas. Em caso de derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Rubro-Negro se sagra campeão brasileiro com uma vitória nesta noite.

Principal nome do Fla na temporada, Arrascaeta inicia a partida no banco. Além dele, Varela, Alex Sandro Jorginho, Cebolinha e Bruno Henrique ficam como opções. Léo Ortiz segue fora, tratando lesão no tornozelo esquerdo.

O Flamengo vai a campo contra o Atlético-MG com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Wallace Yan e Samuel Lino.

