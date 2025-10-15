Arrascaeta, do Flamengo, faz desabafo sobre ‘momento do futebol brasileiro’

Capitão do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para criticar o "momento do futebol brasileiro". A declaração acontece logo após a vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Sem citar os motivos, o uruguaio afirmou que "os jogadores estão deixando de ser os protagonistas". A declaração é, provavelmente, voltada para arbitragem. Tanto o técnico Filipe Luís quanto o diretor de futebol José Boto dispararam contra a atuação dos árbitros no clássico, criticando o que classificaram como "falta de critério".

— Que momento passa o futebol brasileiro Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas — escreveu Arrascaeta no "X" (antigo Twitter).

Botafogo x Flamengo: como foi o jogo?

Objetivos diferentes, muita seriedade e todos os ingredientes necessários de uma grande rivalidade. Nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, Botafogo e Flamengo fizeram um duelo que escancarou a qualidade dos dois elencos. O time comandado por Filipe Luís atropelou pelo placar de 3 a 0 para manter vivo o sonho do título do Brasileirão.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 58 pontos e segue à caça ao líder Palmeiras, com 61 — as equipes se enfrentam no domingo (19), no Maracanã. O Glorioso, por sua vez, segue com 43 e liga o alerta na luta por uma vaga na Libertadores de 2026.

Pedro e Arrascaeta comemoram gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

