Flamengo provoca e usa atitude do Botafogo contra o próprio rival; veja

Em meio às polêmicas envolvendo a arbitragem no Campeonato Brasileiro, o Botafogo anunciou a contratação da empresa Good Game para monitorar em tempo real a atuação da arbitragem durante o clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira (15). Após a vitória maiúscula na casa do adversário, a equipe rubro-negra usou as redes sociais para ironizar a atidude do rival.

Durante os 90 minutos, o Flamengo dominou as ações e construiu uma vitória importante na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o rubro-negro comemorou o resultado no clássico e ironizou a contratação da empresa especializada em arbitragem pelo Botafogo e postou a legenda: “Good Game Flamengo”. Confira.

Com gols de Pedro, Luiz Aráujo e Gonzalo Plata, o Flamengo chegou aos 58 pontos e segue na caça do líder Palmeiras. No próximo domingo (19), as equipes fazem a “final” do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Como foi Botafogo x Flamengo?

Texto por: Leonardo Bessa

A primeira etapa foi marcada por mudança de cenários. O Botafogo, ainda que muito desfalcado, conseguiu mostrar evolução em um jogo explorando bem a transição e chegou a criar as melhores oportunidades. Quando chegou bem, perdeu com Artur, Arthur Cabral e Cuiabano.

Filipe Luís via o Flamengo errando bastante pelo meio, mas levando vantagem pela esquerda com Lino em cima de Mateo Ponte. Apesar disso, foi no jogo central que o placar foi aberto por Pedro, aos 39 minutos, finalizando no canto de Léo Linck após arrancada de Arrascaeta e passe açucarado.

Na segunda etapa, o clima esquentou em campo com entradas mais fortes, jogadas violentas e jogo mais físico. Na bola, o Botafogo perdeu antes mesmo dos cinco minutos a chance do empate com Arthur Cabral na melhor jogada do clássico. E o ditado é claro: "Quem não faz, leva". O Flamengo subiu aproveitando erro e ampliou.

Aos 25, após bola longa, Marçal se atrapalhou e Everton Cebolinha arrancou pela esquerda. Ele cortou para o meio, encontrou Pedro, e o camisa nove serviu Luiz Araújo sozinho para finalizar forte e ampliar. Com facilidade. E isso só aumentou.

Pouco mais tarde, Cuiabano errou na saída de bola e Carrascal aproveitou no campo de ataque. Ele foi ao fundo e cruzou na medida para Gonzalo Plata cabecear, sem chance para Léo Linck. Um atropelo do Flamengo no Nilton Santos para aumentar a crise do Botafogo.

Uma vitória maiúscula do Flamengo para virar a chave e espantar qualquer desconfiança perto da decisão com o Palmeiras. Já o Botafogo aumenta a coleção de vexames em casa no ano e preocupado no fim do campeonato.

