CONTEÚDO PATROCINADO

Na tarde do próximo 29 de novembro, conheceremos o novo campeão da CONMEBOL Libertadores, após mais um duelo entre Palmeiras e Flamengo em decisão. No entanto, apesar de estarmos mais do que acostumados a ver os dois times duelarem por títulos, essa final tem tudo para ser ainda mais especial.

continua após a publicidade

Do lado carioca, o clima é de revanche pela derrota na final de 2021. Já para os paulistas, é a oportunidade de fazer história novamente. Ingredientes que podem, sim, proporcionar a maior final da história da competição. E olha que o torneio já teve finais épicas, com Santos, de Pelé, manutenções de dinastias argentinas e grandes clássicos como River Plate x Boca Jrs e até mesmo Palmeiras x Flamengo.

5 MOTIVOS QUE TRANSFORMAM ESTA DECISÃO NA MAIS AGUARDADA DE TODAS

1. Batalha pelo tetra: o brasileiro mais vencedor

Este é o ponto principal. O Santos, de Pelé, o São Paulo, de Telê, o Grêmio Imortal, Palmeiras e Flamengo. Todos pararam no "Tri". Pela primeira vez na história, dois tricampeões brasileiros chegam a uma final de CONMEBOL Libertadores. O vencedor em Lima não será apenas o campeão de 2025; ele se tornará, de forma isolada, o maior campeão brasileiro da história da competição, com quatro títulos. É a corrida pela supremacia continental em seu estado mais puro.

continua após a publicidade

2. O tira-teima de Montevidéu (A Revanche)

A final de 2021, em Montevidéu, ainda está viva na memória. O gol de Deyverson na prorrogação, que deu o tricampeonato ao Palmeiras, é uma das imagens mais icônicas da história recente do torneio. Lima 2025 é o "Round 2". A chance de ouro do Flamengo para uma vingança direta contra seu maior algoz recente, ou a oportunidade do Palmeiras de provar, de uma vez por todas, quem manda no confronto direto.

3. Final entre os clubes que mais se estruturaram

Nos últimos 10 anos, Palmeiras e Flamengo conseguiram, cada um à sua maneira, se reorganizar estruturalmente, reforçando ainda mais seus protagonismos no futebol brasileiro desde então.

continua após a publicidade

São os dois clubes mais ricos, com os elencos mais caros e as estruturas mais poderosas. Esta Final é o confronto direto entre os dois projetos de gestão que dominaram o continente.

4. Superclássico geracional

Hoje, não há rivalidade estadual que se compare. Nos últimos oito anos, Palmeiras e Flamengo foram os donos do futebol brasileiro e sul-americano. Eles disputaram, ponto a ponto, títulos de Brasileirão, Copas do Brasil, Supercopas e, claro, a própria CONMEBOL Libertadores.

O campeão deste ano não apenas levará mais um título importante para casa como dará um novo capítulo a essa rivalidade que se impulsionou nos últimos anos.

5. Confiança para torcer e vibrar

Para essa decisão, Rexona dará toda a confiança para os torcedores vibrarem para suas equipes, protegidos do suor e mau odor. A marca líder de antitranspirantes do mercado, levará cinco torcedores, mais acompanhantes, para assistir à Final dentro do estádio, em Lima. A promoção Me Lhama Que Eu Vou, de Rexona, fez sucesso ao longo da CONMEBOL Libertadores, distribuindo aos consumidores da marca prêmios em dinheiro, lhaminhas de pelúcia, e viagens para a Final em Lima.

O posicionamento de Rexona no universo esportivo tem crescido de forma consistente. Esse movimento ganhou intensidade a partir da Copa do Mundo Feminina FIFA em 2023 e já foi renovado para 2027. A jornada da marca continuou passando pela CONMEBOL Copa América 2024 e agora se destaca como partner oficial da CONMEBOL Libertadores em 2025-2026 e da Copa do Mundo FIFA 2026.

A associação de Rexona ao futebol é uma forma de criar experiências culturais relevantes, fortalecendo o vínculo da marca com quem vive a paixão pelo esporte. Ao ligar-se ao futebol, a marca reforça a mensagem de que Rexona está com o torcedor em todos os momentos, sem nunca te abandonar.

"Para a marca, estar ligada ao futebol é estar conectada à paixão e ao movimento que esse esporte proporciona. A paixão no futebol é vivida de forma intensa pela torcida, que faz o jogo crescer, pulando, cantando, se emocionando, abraçando quem está ao lado e se entregando a cada lance. É justamente neste ponto que Rexona estará presente. Juntando-se ao esporte e aos torcedores que aspiram viver o futebol intensamente, como aquela que não abandona, assim como o torcedor não abandona seu time", explica Lucas Moutinho, gerente de marketing de Rexona.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte