CBF divulga análise do VAR em lance polêmico em vitória do Flamengo diante do Botafogo
Rubro-negros reclamaram da decisão
Mesmo com a vitória por 3 a 0 em cima do Botafogo, o Flamengo seguiu com a postura de cobrança diante das decisões da arbitragem. Após a partida no Estádio Nilton Santos, Arrascaeta, Filipe Luís e José Boto fizeram reclamações acerca da arbitragem de Alex Gomes Stefano, principalmente pela não marcação de um pênalti. Por conta da repercussão, a CBF divulgou a conversa do árbitro com o auxiliar do VAR.
O lance em questão é um pisão de Allan, do Botafogo, em Luiz Araújo, do Flamengo, ainda no primeiro. Imediatamente após o toque, rubro-negros pediram a marcação da penalidade, o que não aconteceu. Segundo a análise do VAR, o contato foi "insignificante".
Confira a conversa do VAR com o árbitro
Auxiliar: Melhor parar, Alex
Auxiliar: Jogador do Flamengo toca a bola e o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele.
Auxiliar: É dentro da área.
Auxiliar: Qual a narrativa do campo?
Alex: Contato normal de jogo, Ricardo. Teve uma disputa lateral que teve uma entrada por baixo que não foi nada faltoso para mim. Analisa onde que a bola foi, se a posse era da defesa ou ataque.
Auxiliar: Vejo um contato muito leve. Não vejo um pisão claro, ele visa a bola e nem tinha mais a possibilidade de seguir. A jogada não é impactada por esse contato, correto?
Alex: Correto
Auxiliar: Tudo checado, pode seguir. Tem um contato leve que não impacta na ação de sequência da jogada, ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente, era um contato insignificante de jogo
Membros da arbitragem de Botafogo x Flamengo
Além do árbitro de campo, a equipe de arbitragem contou com: Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR), o 4º árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), o VAR Rodolpho Toski Marques (PR) e os auxiliares do VAR Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).
