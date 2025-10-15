menu hamburguer
CBF divulga análise do VAR em lance polêmico em vitória do Flamengo diante do Botafogo

Rubro-negros reclamaram da decisão

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
23:57
Momento do pisão em Luiz Araújo (Foto: Reprodução)
imagem cameraMomento do pisão em Luiz Araújo (Foto: Reprodução)
Mesmo com a vitória por 3 a 0 em cima do Botafogo, o Flamengo seguiu com a postura de cobrança diante das decisões da arbitragem. Após a partida no Estádio Nilton Santos, Arrascaeta, Filipe Luís e José Boto fizeram reclamações acerca da arbitragem de Alex Gomes Stefano, principalmente pela não marcação de um pênalti. Por conta da repercussão, a CBF divulgou a conversa do árbitro com o auxiliar do VAR.

O lance em questão é um pisão de Allan, do Botafogo, em Luiz Araújo, do Flamengo, ainda no primeiro. Imediatamente após o toque, rubro-negros pediram a marcação da penalidade, o que não aconteceu. Segundo a análise do VAR, o contato foi "insignificante".

Confira a conversa do VAR com o árbitro

Auxiliar: Melhor parar, Alex

Auxiliar: Jogador do Flamengo toca a bola e o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele.

Auxiliar: É dentro da área.

Auxiliar: Qual a narrativa do campo?

Alex: Contato normal de jogo, Ricardo. Teve uma disputa lateral que teve uma entrada por baixo que não foi nada faltoso para mim. Analisa onde que a bola foi, se a posse era da defesa ou ataque.

Auxiliar: Vejo um contato muito leve. Não vejo um pisão claro, ele visa a bola e nem tinha mais a possibilidade de seguir. A jogada não é impactada por esse contato, correto?

Alex: Correto

Auxiliar: Tudo checado, pode seguir. Tem um contato leve que não impacta na ação de sequência da jogada, ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente, era um contato insignificante de jogo

Membros da arbitragem de Botafogo x Flamengo

Além do árbitro de campo, a equipe de arbitragem contou com: Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR), o 4º árbitro Lucas Paulo Torezin (PR), o VAR Rodolpho Toski Marques (PR) e os auxiliares do VAR Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).

