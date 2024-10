Filipe Luís lida com sombra de Tite na véspera de Bahia x Flamengo

Filipe Luís em sua estreia como técnico do Flamengo contra o Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo comandante do Flamengo, Filipe Luís conta com a sombra de Tite na véspera do confronto com o Bahia, pelo Brasileirão. Com uma grande vitória sobre o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o ídolo do clube chega com moral para sua segunda partida à beira do gramado.

➡️ Filipe Luís começa com o pé direito! Veja como foram as últimas estreias de técnicos no Flamengo

No entanto, o treinador entrará na Fonte Nova com uma pressão extra por conta das recentes boas atuações do Rubro-Negro contra o Tricolor, na Copa do Brasil. Além disso, o duelo é uma briga direta por posição na classificação do Campeonato Brasileiro.

Nos dois jogos válidos pelas quartas de final do torneio mata-mata, o Flamengo conquistou vitórias por 1 a 0. No Maracanã, a equipe comandada por Tite fez uma das melhores atuações na temporada, criou diversas oportunidades e o placar por diferença mínima ficou barato.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Defensivamente, o Rubro-Negro pouco sofreu e demonstrou uma consistência que fez com que o clube conseguisse uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em três partidas contra o Bahia, Tite venceu 100% das ocasiões em 2024.

Diante desse cenário, Filipe Luís tem a missão de manter a escrita do ex-treinador diante do Tricolor, mas também um tabu que já dura cinco anos. Nos últimos 10 encontros, o Flamengo venceu todas as partidas que fez contra o Bahia.

Apesar do pouco tempo de trabalho e treino com os atletas considerados titulares, o jovem treinador tem a chance de se firmar e cair, de vez, na graça da torcida em sua nova função. Após a vitória sobre o Athletico-PR, o Mais Querido tem a chance de manter o embalo por conta dos dois triunfos consecutivos para seguir no G4.

Novo desafio para Filipe Luís no Flamengo

Com a experiência de nove meses na base do Flamengo, Filipe Luís precisará superar a pressão da torcida adversária na beira do gramado. Em geral, as partidas de categorias inferiores não possuem um grande apelo do público no Brasil.

No fim de semana, o comandante encontrará um novo cenário diferente do que sentiu em sua estreia com quase 50 mil pessoas no Maracanã apoiando sua equipe e sendo ovacionado. Fora de casa, o ex-jogador dará mais um passo em seu processo natural de crescimento na nova função.