Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em cerimônia de posse do terreno do Gasômetro. (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro

Após a vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, em jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, os torcedores do Flamengo têm mais um motivo para comemorar. Nesta quinta-feira (3), o presidente Rodolfo Landim com a Prefeitura do Rio e com o Governo Federal para assinar o termo de posse do terreno do Gasômetro e dar mais um passo para a construção do seu estádio.

➡️ Filipe Luís mantém escrita histórica do Flamengo de técnicos estreantes contra rival

➡️ Filipe Luís revela ligação de Zico antes da vitória do Flamengo

Além de Landim, o prefeito Eduardo Paes também participou da cerimônia no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, além do presidente Lula, que participou por chamada de vídeo. Após a assinatura do documentos, as autoridades foram até o local do terreno para a entrega da chave. O presidente rubro-negro discursou após a cerimônia:

— Tem alguns trâmites burocráticos para cumprir agora. Foi feito com a participação de todos agora na reunião. Agora, os próximos passos são fazer sondagens do terreno e demolir o que tem aqui, fazer o projeto básico do terreno. Solicitar as licenças necessárias para a execução e, em paralelo, o processo executivo. A fase de licenciamento vai durar até dois anos, espero que um pouco menos do que isso, e, depois, o período de construção do estádio. Nossa ideia, a exemplo do que a gente tem no CT, é fazer um mastro de 50 metros de altura com um bandeirão do Flamengo.

Nas redes sociais, o clube emitiu uma nota para concretizar a compra do terreno para a construção do estádio. Torcedores foram até o local para participar da cerimônia de entrega de chave.

— Neste ponto do mapa, serão escritos novos capítulos da nossa história. Neste chão, nascerá um jogador do Flamengo feito de concreto, aço, trabalho e sonhos — disse Landim. — Neste dia, chegamos no epicentro de uma fonte de vibração que ecoará pela eternidade. São os primeiros passos em um lar onde mais de 48 milhões de donos poderão viver o Flamengo e toda a sua essência, que se traduz em raça, amor e paixão. Fique à vontade, Nação. A casa é sua. É nossa!

Como é o projeto?

Em julho, o Flamengo venceu o leilão do terreno com lance de R$ 138,1 milhões, valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital da desapropriação do espaço de 86 mil metros quadrados, e que foi pago em agosto.

O clube prevê que o estádio será o maior do Brasil, com a capacidade para cerca de 80 mil torcedores. O prefeito Eduardo Paes fez algumas exigências. Uma delas é que o Flamengo transforme os arredores do estádio em um espaço turístico, com direito a restaurantes e hotel.