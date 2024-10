Filipe Luís revela ligação de Zico antes da vitória do Flamengo

Zico e Filipe Luís, passado e presente do Flamengo (Foto: Paula Reis / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Na estreia de Filipe Luís como técnico, o Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, na quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Antes da partida, o treinador disse que recebeu uma ligação do maior nome da história do clube: Zico.

Na entrevista coletiva pós-jogo, Filipe Luís afirmou que ficou feliz com o apoio de Zico. Além disso, o técnico ressaltou que não consegue normalizar a amizade com o craque.

- Ontem [terça-feira] à noite, eu estava indo para a cama e aí eu vejo meu celular: Arthur Coimbra. Ter o Zico como amigo nunca me parece normal. Ele me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos, me contou um pouco da história dele como treinador. Ainda não consigo ficar normal do lado do Zico, do Júnior e, principalmente, do Athirson. Não consigo ficar do lado dele direito, porque são grandes, são ídolos, mas estou me acostumando. E o Zico é tão próximo e tão humilde, que fica mais fácil. Mas, para mim, é único ter o Zico como amigo - disse o treinador.

No sábado (5), o Flamengo vira a chave e visita o Bahia. Será o primeiro jogo de Filipe Luís como técnico no Brasileirão. Por conta da vitória em cima do Corinthians, o Flamengo vai com vantagem de um gol para o jogo de volta, que será disputado no dia 20 de outubro, às 16h, na Neo Química Arena.

