CBF confirma data de jogo atrasado entre Inter e Flamengo

Internacional e Flamengo ainda não se enfrentaram no Brasileirão (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 13:17 • Porto Alegre (RS)

A CBF confirmou, nesta quinta-feira (3), a data e horário do último jogo em atraso do Internacional no Campeonato Brasileiro. No dia 30 de outubro, uma quarta-feira, o Colorado recebe o Flamengo, às 19h, no Beira-Rio.

A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiada e, para o final de outubro, a CBF encontrou uma brecha na agenda das equipes. O Internacional disputa apenas o Brasileirão, mas o seu adversário, o Flamengo, segue em busca do título da Copa do Brasil. Com isso, o jogo foi marcado para o dia 30.

Internacional e Flamengo entram em campo a partir das 19h, no Beira-Rio. Essa é a oportunidade do Colorado garantir mais três pontos que estão em 'atraso' e se aproximar, cada vez mais do G-6 da competição.