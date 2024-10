Filipe Luís indica time misto em Flamengo x Internacional

Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 08:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares do Flamengo para a partida desta quarta-feira (30), contra o Internacional, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão, por conta do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no domingo (3). Em entrevista coletiva após a vitória rubro-negra sobre o Juventude, no Maracanã, o ex-lateral tratou o elenco como "enxuto" e ressaltou as dificuldades que tem por conta de lesões.

➡️ Flamengo vive dilema antes de confronto direto pelo Brasileirão

- O Inter é um time muito forte, a partir de amanhã vou começar a preparar e estudar esse jogo. A gente está com um grupo muito enxuto, não podemos preservar muita gente porque somos os que somos. Temos lesionados, lesões graves. Alguns já estão retornando, o Cebolinha e o Luiz Araújo já veem a luz no fim do túnel. O Vinã e o Pedro vai ser de longa duração, o Nico ainda vai precisar de tempo para recuperar. E o Alex (Sandro), vamos ver como evolui durante a semana. Então já somos poucos. O que eu miro agora é esse jogo. Claro que a final está aí, é o jogo do ano. Todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui. Preciso de todo mundo. Alguns vão jogar, alguns vão descansar, mas sempre pensando em vencer o Inter, que é o mais importante - disse Filipe Luís.

Rubro-Negro terá que administrar time para jogos com Internacional, pelo Brasileirão, e Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil nesta semana. A tendência é a de que o treinador preserve os jogadores mais desgastados, e a decisão terá como base o que será passado pelos fisiologistas do clube.

Jogadores do Flamengo comemoram gol na vitória sobre o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Desfalques do Flamengo no jogo atrasado do Brasileirão contra o Internacional

Everton Cebolinha, Pedro, Viña e Luiz Araújo são baixas certas e ficarão fora do restante da temporada, além de De La Cruz, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita e se tornou mais um problema para a sequência decisiva do Flamengo.

Diferentemente dos outros, Alex Sandro será reavaliado, mas deve ser um dos poupados para a final da Copa do Brasil. Por fim, o Rubro-Negro também não contará com Léo Pereira e Arrascaeta, que precisarão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.