28/10/2024

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado (26), e confirmou sua permanência no G4 do campeonato. Em partida com muitos gols, o maior comemorado, sem dúvidas, foi o de Gabigol, que voltou a marcar com a camisa rubro-negra depois de quatro meses.

Quando foi anunciado como técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís prometeu que faria o possível para fazer o camisa 99 voltar ao seu melhor nível. E cumpriu. Gabigol tem sido o titular da equipe nas últimas partidas, recuperando os minutos e voltando a balançar as redes. Mas, o jogador ainda luta contra estatísticas negativas no Brasileirão 2024.

Apesar de ter, oficialmente, voltado a marcar na tarde deste sábado, o jogador chegou a estufar as redes em outras oportunidades nos últimos meses, mas viu a bandeira levantar para estragar a festa. Se colocar a Copa do Brasil na conta, chega a ser ainda mais frustrante.

Gol anulado contra o Athletico-PR - 9ª rodada do Brasileirão

Gol anulado contra o Fortaleza - 17ª rodada do Brasileirão

Gol anulado contra o Corinthians - Semifinal Copa do Brasil - Ida

Gol anulado contra o Juventude - 31ª rodada do Brasileirão

No Brasileirão, o atacante tem apenas nove finalizações certas ao gol e 10 impedimentos marcados. O levantar da bandeira tem se tornado um pesadelo para o jogador, que tem mais gols impedidos do que regulares. São quatro gols anulados e três valendo.

Além dos gols, o atacante se mostrou em posição irregular algumas vezes nas últimas partidas. Contra o Fluminense, Gabigol teve dois impedimentos. Contra o Bahia, foram mais dois, contra o Corinthians, na Copa do Brasil, o atacante somou três impedimentos. Para o técnico Filipe Luís é uma questão de falta de ritmo, e que é algo que vai evoluir.

– O que eu mais peço para o Gabi é que ele se posicione de um jeito que seja produtivo. Cair em impedimento é um timing que ele não está tendo. Para mim, é menos pior ele ficar impedido do que descer para buscar a bola no pé, como eu via em anos anteriores. Que ele guarde a posição dele e entenda os movimentos que ele é capaz de fazer. A tendência é que melhore.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (30), contra o Internacional, em partida atrasada válida pela 17ª rodada. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na semana seguinte, às 21h.