Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, esteve no Maracanã na tarde deste sábado (8) para acompanhar o clássico com o Fluminense, que terminou empatado em 0 a 0. O empresário ficou à frente do clube carioca entre 2019 e 2024, período em que o Rubro-Negro conquistou títulos importantes, como duas Libertadores.

Landim, que vestia a camisa do Flamengo com o número 29 e a escrita "estádio", em referência ao prazo que a sua gestão disse que a futura casa rubro-negra estaria pronta, estava acompanhado de sua mulher Angela Machado.

Rodrigo Dunshee e Diogo Lemos, ex-dirigentes do Flamengo, também estavam com Landim. O primeiro, aliás, tentou a candidatura à presidência do clube para o triênio 2025, 2026 e 2027. Entretanto, perdeu no pleito para Luiz Eduardo Baptista (atual mandatário).

Landim, ex-presidente do Flamengo, no FlaxFlu no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Eles estavam no oeste superior, setor que conta com as cadeiras cativas do Maracanã. Landim foi bem recebido por torcedores e posou para fotos.

Como foi o clássico entre Flamengo e Fluminense

O confronto começou complicado para o Flamengo. Afinal, logo aos sete minutos, Alex Sandro sentiu dor muscular na perna esquerda e pediu para sair. Ayrton Lucas entrou no lugar do lateral-esquerdo. A primeira etapa foi um confronto muito picotado, com entradas duras e 15 faltas (dez cometidas por rubro-negros).

Com a bola no pé, faltou criatividade às equipes, que somadas tiveram apenas cinco finalizações, sendo apenas uma na direção do gol, feita pelo Flamengo. A chance foi com Bruno Henrique aos 34 minutos, após cruzamento de Pulgar, mas o goleiro Fábio nem precisou se jogar na bola.

O cenário do segundo tempo continuou parecido com o da etapa anterior, com um jogo amarrado, sem muitas chances ofensivas. Luiz Araújo quase abriu o placar para o Flamengo aos 34, mas Fábio salvou o Fluminense. O goleiro tricolor voltou a fazer grande defesa aos 43, em cabeçada de Cebolinha. Já nos últimos minutos, os times se lançaram ao ataque, mas não foi o suficiente, e o clássico terminou sem gol.

