Filipe Luís enaltece atuação de jogador do Flamengo: ‘Me orgulha muito’

O Flamengo venceu o Fortaleza por 5 a 0 na noite deste domingo (1), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu a atuação de Evertton Araújo, que marcou o segundo gol da goleada. O treinador elogiou o esforço do Garoto do Ninho nos treinamentos.

- Me orgulha muito. Fácil falar que ele merece, mas é um menino que está sendo muito cobrado, que até pouco tempo pouco não estava jogando. Nunca treinou mal, ao contrário, é o que melhor treinar, o que mais quer aprender, está sempre feliz, sempre disponível para a equipe - iniciou o treinador.

Filipe Luís e Evertton Araújo na vitória do Flamengo contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- É um luxo para o treinador ter um jogador assim. Por mais que seja cobrado pela torcida, precisa se acostumar. Eu gosto muito desse menino, ele tem detalhes sobre o que é a posição de volante que nenhum outro tem. Temos que ter cuidado com ele - completou Filipe Luís.

Como foi o jogo entre Flamengo e Fortaleza

O primeiro tempo no Maracanã contou com uma grande atuação ofensiva do Flamengo. A equipe de Filipe Luís pressionou o adversário desde o primeiro minuto, principalmente utilizando Cebolinha pelo lado esquerdo do campo. Com a pressão, o time carioca abriu o placar aos 29 minutos. Com grande assistência de Léo Ortiz, Arrascaeta mandou a bola para o fundo da rede, sem chance para o goleiro. Aliás, no lance seguinte, Luiz Araújo mandou a bola na trave.

O Flamengo seguiu melhor em campo, enquanto o Fortaleza saiu para o ataque em raros momentos. Com o volume no setor de ataque, o Rubro-Negro poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

Segundo tempo

Assim como no início da partida, o Flamengo entrou em campo na segunda etapa empurrando o Fortaleza para o campo de defesa. Logo aos três minutos, Evertton Araújo, que recebeu passe de Varela, acertou um bonito chute, garantindo o segundo gol rubro-negro. O terceiro saiu poucos minutos depois, com Luiz Araújo. Na comemoração, o flamenguista comemorou com provocação a Deyverson, do time adversário, imitando o gesto que o atacante faz ameaçando chutar a bola.

Ditando o ritmo, o Flamengo chegou ao quarto gol aos 25 minutos, com Michael, em chute de primeira. E não parou por aí! Luiz Araújo, mais uma vez, aproveitou passe de Pedro e marcou o quinto tento rubro-negro, fechando a vitória no Maracanã, que recebeu mais de 64 mil pessoas.

