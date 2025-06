Marinho manda recado à torcida do Fortaleza após derrota para o Flamengo

O Fortaleza foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0 na noite deste domingo (1º), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o embate, o atacante Marinho falou sobre o resultado e pediu desculpas aos torcedores da equipe cearense pelo revés.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Primeiramente, a gente tem que pedir desculpa ao nosso torcedor. A gente vem deixando a desejar em muitos jogos. A gente vem falando e não pode ser algo repetitivo. Fizemos um 1º tempo seguro até, acabamos tomando o gol, segurando o placar, acabou 1 a 0. Mas no 2º tempo erramos muito - relatou o jogador.

— Um jogo contra uma equipe muito qualificada, a gente acabou tomando os gols muito rápido. Quatro gols em sequência, deveríamos ter baixado um pouco a linha. Mas a gente tem que continuar trabalhando, não vamos mudar a situação só com palavras, vai ser com atitude. É pedir desculpas ao nosso torcedor e continuar trabalhando - finalizou Marinho.

continua após a publicidade

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2025. Os cariocas venceram por 5 a 0 (Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC)

Com o resultado negativo, o Tricolor perdeu uma posição e agora está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube tem dez pontos e é o 17º colocado. O Vitória tem a mesma pontuação, mas fica à frente no saldo de gols - muito em função dos cinco gols cedidos pelo Fortaleza nesta noite.

Agenda do Fortaleza

Após a goleada sofrida contra os cariocas, o Fortaleza terá um intervalo considerável até seu próximo jogo. O time volta a campo apenas no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos.

continua após a publicidade

Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.