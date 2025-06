Na partida que antecede a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes 2025, a torcida rubro-negra homenageou os campeões mundiais de 1981. Na entrada das equipes em campo no Maracanã, em confronto válido pelo Brasileirão neste domingo (1), flamenguistas levantaram bandeiras com os rostos dos heróis em Tóquio, no Japão, na decisão contra o Liverpool.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Nas últimas semanas, uma das torcidas organizadas do Flamengo realizou uma vaquinha online para arrecadar fundos visando a homenagem. Inicialmente, torcedores reclamaram do tributo para Tita, titular contra o time inglês. Afinal, o ex-jogador, que após jogar no Rubro-Negro foi para o Vasco (deixando os torcedores na bronca), declarou torcida ao León, do México, no confronto com o time brasileiro no Mundial deste ano. Posteriormente, o clube mexicano foi retirado do torneio (Los Angeles entrou no lugar).

Assim, a organizada optou por não deixar de homenagear o campeão, mas não colocou a imagem dele na bandeira, apenas o número 7 (utilizado por Tita).

continua após a publicidade

Homenagem da torcida do Flamengo aos campeões (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira o time que entrou em campo na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Liverpool em 1981: Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Junior; Andrade, Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico. Nunes (2x) e Adílio marcaram os gols da vitória rubro-negra.

➡️ Escalações de Flamengo x Fortaleza: Filipe Luís faz mudanças na equipe

Estreia do Flamengo no Mundial 2025

O primeiro jogo do Flamengo no Mundial de Clubes dos Estados Unidos será no dia 16 de junho. A equipe de Filipe Luís encara o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília). A partida será na Filadélfia, no Lincoln Financial Field.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real