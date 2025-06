Na despedida para o Mundial de Clubes, Flamengo atropela Fortaleza no Maracanã

No último jogo antes da estreia no Mundial de Clubes, o Flamengo atropelou o Fortaleza por 5 a 0 na noite deste domingo (1). No Maracanã, Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (2x) e Michael garantiu a vitória, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Com os três pontos, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição.

O Palmeiras, segundo colocado, encara o Cruzeiro ainda neste domingo.

Como foi o jogo entre Flamengo e Fortaleza

O primeiro tempo no Maracanã contou com uma grande atuação ofensiva do Flamengo. A equipe de Filipe Luís pressionou o adversário desde o primeiro minuto, principalmente utilizando Cebolinha pelo lado esquerdo do campo. Com a pressão, o time carioca abriu o placar aos 29 minutos. Com grande assistência de Léo Ortiz, Arrascaeta mandou a bola para o fundo da rede, sem chance para o goleiro. Aliás, no lance seguinte, Luiz Araújo mandou a bola na trave.

Jogadores comemoram gol de Arrascaeta (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo seguiu melhor em campo, enquanto o Fortaleza saiu para o ataque em raros momentos. Com o volume no setor de ataque, o Rubro-Negro poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem maior no placar.

Segundo tempo

Assim como no início da partida, o Flamengo entrou em campo na segunda etapa empurrando o Fortaleza para o campo de defesa. Logo aos três minutos, Evertton Araújo, que recebeu passe de Varela, acertou um bonito chute, garantindo o segundo gol rubro-negro. O terceiro saiu poucos minutos depois, com Luiz Araújo. Na comemoração, o flamenguista comemorou com provocação a Deyverson, do time adversário, imitando o gesto que o atacante faz ameaçando chutar a bola.

Ditando o ritmo, o Flamengo chegou ao quarto gol aos 25 minutos, com Michael, em chute de primeira. E não parou por aí! Luiz Araújo, mais uma vez, aproveitou passe de Pedro e marcou o quinto tento rubro-negro, fechando a vitória no Maracanã, que recebeu mais de 64 mil pessoas.

Luiz Araújo marca duas vezes em vitória do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí

O próximo jogo do Flamengo será no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No dia 16 de junho, a equipe de Filipe Luís encara o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília). A partida será na Filadélfia, no Lincoln Financial Field.

Já o Fortaleza encara o Santos na próxima quinta-feira, em casa, pelo Brasileirão.

✅ Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Fortaleza:

FLAMENGO 5X0 FORTALEZA

11ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Arrascaeta, 29'/1°T (1-0), Evertton Araújo, 3'/2°T (2-0), Luiz Araújo, 11'/2°T (3-0), Michael, 25'/2°T (4-0), Luiz Araújo, 29'/2°T (4-0)

🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Zé Welison (FOR)

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Matías Viña); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Pulgar); Luiz Araújo (Juninho), Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

FORTALEZA (Técnico: Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Mancuso (Gastón Ávila), Gustavo Mancha e Kuscevic; Zé Welison, Martínez e Pochettino (Pikachu); Lucas Prior (Breno Lopes), Marinho (Rodrigo) e Deyverson (Lucero).

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann;

🚩 Assistentes: Alex dos Santos e Gizeli Casaril;

🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real