Com o fim da última rodada do Brasileirão 2024, já são conhecidos todos os times que disputarão as competições sul-americanas em 2025: a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Na parte de cima da tabela, os seis primeiros colocados já haviam assegurado antecipadamente as duas vagas na fase de grupos da Libertadores.

Fase de grupos da Libertadores

Como o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores este ano, o que era o G-4 passou a ser G-5. Além de se classificar para a principal competição do continente, o Glorioso abriu vaga para que mais um se classificassse pelo campeonato nacional. Com isso, o vice-campeão Palmeiras, o terceiro Flamengo, o quarto Fortaleza e o quinto Internacional vão disputar a Libertadores. Mas como o Rubro-Negro carioca foi campeão da Copa do Brasil e garantiu sua vaga por lá, o G-5 passou a ser G-6: o São Paulo garantiu a última vaga na fase de grupos, também com rodadas de antecedência.

Fase preliminar da Libertadores

Com seis times garantidos na fase de grupos, os dois entram na fase preliminar são os sétimo e oitavos colocados no Brasileirão. O Corinthians já havia antecipado uma delas na penúltima rodada, e terminou em sétimo lugar. Neste domingo, o Bahia, que só precisava vencer para se classificar, bateu o Atlético-GO por 2 a 0 e ficou com a segunda vaga, na oitava posição.

Copa Sul-Americana

O Cruzeiro ainda tinha esperança de se classificar para a fase preliminar da Libertadores, mas mesmo vencendo o Juventude por 1 a 0, em Caxias do Sul, terminou na nona posição e teve que se contentar com uma das seis vagas na Copa Sul-Americana. As outras vagas ficaram com Vasco (décimo lugar), Vitória (11º), Atlético-MG (12º), Fluminense (13º) e Grêmio (14º).