Ex-Flamengo, Lucas Mugni marca golaço em Fortaleza x Ceará e viraliza: ‘Gênio’

Meia com passagens por Flamengo, Bahia e Sport, o argentino Lucas Mugni marcou um golaço no clássico entre Ceará e Fortaleza, no Castelão. Na partida pelo Campeonato Cearense, neste sábado (8), o jogador do Vozão anotou bonito gol de falta, que teve grande repercussão nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O gol de Mugni foi marcado aos 17 minutos do primeiro tempo. Aos 25', o argentino também teve participação no segundo gol da equipe, de Pedro Henrique. Além das passagens pelos clubes brasileiros, o meia também defendeu Lanús, Colón, Newell's Old Boys, Gençlerbirliği-TUR e Oriente Petrolero-BOL.

Veja a repercussão do gol nas redes sociais: