Em entrevista coletiva antes de Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores, Filipe Luís falou sobre a expectativa para a decisão. O treinador relembrou a final anterior e fez comparações. Os times se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, no Peru.

— São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do torcedor aquela derrota. No final das contas, em uma final, só um sai vencedor. Daquele grupo do Flamengo, são muitos jogadores novos, o treinador também é outro. Os jogadores do Palmeiras também muitos são novos, ficaram poucos remanescentes. É um momento diferente. Nós temos que aproveitar, desfrutar e viver esse momento. Estar em mais uma final de Libertadores é um privilégio.

Outras respostas



Final como jogador x como treinador

É muito diferente. Primeiro, é um privilégio estar na final com a camisa do Flamengo. É difícil estar aqui, chegar nesse nível. É um momento especial para mim e para os jogadores. É um sentimento diferente porque quando eu era jogador eu tinha que pensar em mim, na minha perna, no meu corpo, como eu ia me comportar dentro do campo agora. Mas agora como treinador eu tenho que preparar tudo para todos os jogadores. Então eu tenho que pensar tudo. Tenho que pensar primeiro nos jogadores que vão começar o jogo, como quem vai ficar no banco, como vai ser o plano de jogo, como nós vamos nos comportar defensivamente e ofensivamente. Enfim, é muito diferente estar como treinador. Mas estou curtindo a minha experiência e espero que eu possa aproveitar também no jogo.

Plano do Palmeiras

O que o Palmeiras vai fazer, eu não sei. Isso é uma coisa deles. O que eu tento passar para os meus jogadores são todas as possibilidades. Se o Palmeiras pressionar, o que eles têm que fazer. Se não pressionar tanto, o que eles têm que fazer. Meu trabalho é dar o caminho certo. Mas uma coisa é certa, nós nos conhecemos muito. Nós conhecemos muito o Palmeiras e o Palmeiras conhece muito o Flamengo. Porque são duas equipes com identidade. O Palmeiras tem um treinador que já está há cinco anos. Tem uma forma de jogar muito clara. E por mais que existam detalhes micro, que vão haver ajustes no plano de jogo, o Palmeiras todo mundo sabe, todo mundo conhece. É a mesma coisa o Flamengo. Vai ser um jogo que vai estar nos detalhes. E o mais importante é que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final. E que joguem de uma forma leve para poder vencer.

Jogadores do Flamengo em treino antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o treino do Flamengo?

A delegação chegou ao CT la Videna às 9h30, no horário de Lima (11h30 de Brasília), debaixo de um céu azul e sol forte de cerca de 23 graus. Dúvida para a final, o atacante Pedro foi com o time para o treino, mas ficou na academia por mais tempo, fazendo trabalhos específicos, enquanto os demais jogadores foram para o campo.

Antes do aquecimento, Pulgar, Michael, Everton Cebolinha e Wallace Yan jogaram "futmesa" até que a comissão apitasse o início do treino. O zagueiro Léo Ortiz, que não joga desde a classificação sobre o Racing, na Argentina, treinou normalmente, sem limitações. A expectativa é que ele seja titular na decisão.

O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras, no Brasileirão, e atuou "no sacríficio" no jogo de ida da semifinal. Já Pedro, recuperado da lesão no braço, mas ainda com imobilização, sofreu uma nova contusão, dessa vez muscular, que pode tirá-lo da decisão.

Comandado por Filipe Luís e Rodrigo Caio, campeões em 2019 no mesmo local, o dia começou com a clássica roda de "bobinho". Depois, fizeram atividades de passes rápidos e movimentação.

