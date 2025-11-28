A MSP Estúdios, fundada por Mauricio de Sousa e responsável pela franquia Turma da Mônica, "vestiu" os personagens Cebolinha e Jeremias com as camisas de Palmeiras e Flamengo, respectivamente. A empresa divulgou um pôster especial nesta sexta-feira (28) para celebrar a final da Libertadores.

A arte coloca os dois times, representados pelos personagens, "em busca da Glória Eterna", com bandeiras do Peru, onde acontece a decisão, ao fundo. Veja abaixo.

Pôster da Turma da Mônica celebra final da Libertadores

Pôster da Turma da Mônica para final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Divulgação)

Segundo o estúdio, Cebolinha, que veste verde nas tirinhas da Turma da Mônica, também é associado ao Palmeiras em outras campanhas e produtos especiais. Jeremias, por sua vez, "tem uma trajetória marcada por fortes vínculos afetivos com o Flamengo" e já foi ligado ao clube carioca em materiais divulgados em outros anos. Com esta ação, o objetivo da empresa é festejar a final da Libertadores com "humor, rivalidade saudável e encanto".

Flamengo e Palmeiras disputam título da Libertadores

Finalistas em 2021, Flamengo e Palmeiras fazem a revanche continental neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O vencedor será o primeiro tetracampeão continental do Brasil e competirá no Intercontinental em dezembro. Antes, os dois times ainda disputarão as últimas duas rodadas do Brasileirão, liderado pelo Rubro-Negro.

Prováveis escalações de Flamengo e Palmeiras

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Técnico: Filipe Luís)

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Vitor Roque e Flaco López (Técnico: Abel Ferreira)