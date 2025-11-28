Clima leve e foco na decisão: o último treino do Flamengo antes da final; assista
Rubro-Negro decide o título da Libertadores neste sábado (29) contra o Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias
LIMA (PER) - O Flamengo realizou, nesta sexta-feira (28), seu segundo treino em Lima, o último antes da final da Libertadores. Nas instalações da Seleção do Peru, na Vila Deportiva Nacional, o clube cumpriu a última etapa da preparação para a decisão contra o Palmeiras, neste sábado (29).
Vini Jr manda recado após festa da torcida do Flamengo antes de final da Libertadores
Flamengo
Conmebol realiza exames de doping antes de final entre Palmeiras e Flamengo
Libertadores
Rivaldo aponta favorito na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Fora de Campo
O Lance! esteve presente nos primeiros 15 minutos, abertos à imprensa, e presenciou um clima leve e descontraído, mas com foco e concentração na véspera da final. Repórteres de diversos veículos internacionais também estavam registrando as atividades. Segundo profissionais do clube e da Conmebol, o número de profissionais da imprensa lembrou o de atividades da Seleção Brasileira em Copa do Mundo.
➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Como foi o treino do Flamengo?
A delegação chegou ao CT la Videna às 9h30, no horário de Lima (11h30 de Brasília), debaixo de um céu azul e sol forte de cerca de 23 graus. Dúvida para a final, o atacante Pedro foi com o time para o treino, mas ficou na academia por mais tempo, fazendo trabalhos específicos, enquanto os demais jogadores foram para o campo.
Antes do aquecimento, Pulgar, Michael, Everton Cebolinha e Wallace Yan jogaram "futmesa" até que a comissão apitasse o início do treino. O zagueiro Léo Ortiz, que não joga desde a classificação sobre o Racing, na Argentina, treinou normalmente, sem limitações. A expectativa é que ele seja titular na decisão.
➡️ Exclusivo: Diego Ribas relembra título do Flamengo de 2019 e enaltece Filipe Luís nas vésperas da decisão
O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras, no Brasileirão, e atuou "no sacríficio" no jogo de ida da semifinal. Já Pedro, recuperado da lesão no braço, mas ainda com imobilização, sofreu uma nova contusão, dessa vez muscular, que pode tirá-lo da decisão.
Comandado por Filipe Luís e Rodrigo Caio, campeões em 2019 no mesmo local, o dia começou com a clássica roda de "bobinho". Depois, fizeram atividades de passes rápidos e movimentação.
Torcedores fazem festa antes da final da Libertadores
Do lado de fora do CT, torcedores marcaram presença cantando músicas do clube e o nome dos jogadores. O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de U, em Lima, no Peru.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias