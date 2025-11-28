LIMA (PER) - O Flamengo realizou, nesta sexta-feira (28), seu segundo treino em Lima, o último antes da final da Libertadores. Nas instalações da Seleção do Peru, na Vila Deportiva Nacional, o clube cumpriu a última etapa da preparação para a decisão contra o Palmeiras, neste sábado (29).

O Lance! esteve presente nos primeiros 15 minutos, abertos à imprensa, e presenciou um clima leve e descontraído, mas com foco e concentração na véspera da final. Repórteres de diversos veículos internacionais também estavam registrando as atividades. Segundo profissionais do clube e da Conmebol, o número de profissionais da imprensa lembrou o de atividades da Seleção Brasileira em Copa do Mundo.

Jogadores do Flamengo em treino antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o treino do Flamengo?

A delegação chegou ao CT la Videna às 9h30, no horário de Lima (11h30 de Brasília), debaixo de um céu azul e sol forte de cerca de 23 graus. Dúvida para a final, o atacante Pedro foi com o time para o treino, mas ficou na academia por mais tempo, fazendo trabalhos específicos, enquanto os demais jogadores foram para o campo.

Antes do aquecimento, Pulgar, Michael, Everton Cebolinha e Wallace Yan jogaram "futmesa" até que a comissão apitasse o início do treino. O zagueiro Léo Ortiz, que não joga desde a classificação sobre o Racing, na Argentina, treinou normalmente, sem limitações. A expectativa é que ele seja titular na decisão.

O zagueiro sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no confronto contra o Palmeiras, no Brasileirão, e atuou "no sacríficio" no jogo de ida da semifinal. Já Pedro, recuperado da lesão no braço, mas ainda com imobilização, sofreu uma nova contusão, dessa vez muscular, que pode tirá-lo da decisão.

Comandado por Filipe Luís e Rodrigo Caio, campeões em 2019 no mesmo local, o dia começou com a clássica roda de "bobinho". Depois, fizeram atividades de passes rápidos e movimentação.

Torcedores fazem festa antes da final da Libertadores

Do lado de fora do CT, torcedores marcaram presença cantando músicas do clube e o nome dos jogadores. O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de U, em Lima, no Peru.

