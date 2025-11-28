LIMA (PER) - O Flamengo está em Lima, no Peru, para a grande decisão da Libertadores. No sábado (29), às 18h (de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras no Estádio Monumental de U. O mesmo palco do título da competição de 2019. Para relembrar essa conquista e entrar no clima do jogo contra o time paulista, o Lance! entrevistou Diego Ribas, um dos grandes ídolos da história recente do clube carioca.

Diego teve participação fundamental na conquista da Libertadores em cima do River Plate, com lançamento para Gabigol no gol da virada. O meia relembrou a trajetória daquela competição, que contou com um momento de superação.

— Acompanhar uma final de Libertadores é sempre muito reemocionante, especialmente envolvendo o Flamengo, que eu tenho uma história tão grande, e além disso, num estádio onde eu vivi, talvez, o capítulo mais importante e profundo na minha história como atleta profissional. Então, isso vai significar fortes emoções, relembrar memórias inesquecíveis, fico na torcida aqui para um grande jogo e que realmente seja mais um momento histórico na história do Flamengo, para que, acima de tudo, conquiste e alcance o objetivo, já que tenho meus amigos, tenho um grande amigo agora como treinador também, então tudo isso faz com que esse jogo se torne ainda mais especial. Uma palavra definir esse jogo? Com certeza, emoção - iniciou.

— Como eu disse na resposta anterior, esse título foi muito mais que um título, muito mais que um troféu, foi uma vitória pessoal também de superação depois de ter quebrado a perna e rompido os ligamentos do tornozelo esquerdo. Ter uma recuperação milagrosa aos 38 anos e depois ajudar o meu time a conquistar um título histórico... Então ali foi uma história de fé, uma história de perseverança, uma história de milagre. Então eu com certeza tenho um espaço único especial para esse título — completou.

Diego Ribas em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Grande trabalho de Filipe Luís no Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, foi um grande parceiro de Diego com a camisa rubro-negra. Fora das quatro linhas, eles formaram uma grande amizade. O ex-jogador enalteceu o trabalho do técnico e comentou o quanto será importante para ele a conquista desse título.

— Bom, o Filipe tem feito um trabalho extraordinário. A sensação é que ele nasceu para isso realmente, para ser um treinador e creio muito que os ciclos na vida funcionam justamente assim, um prepara para o próximo que está por vir. O Filipe está dando um show, não só dentro de campo, mas fora também, gosto muito e me identifico muito com o posicionamento dele nas entrevistas, então fico na torcida. Obviamente, está aprendendo também, está se desenvolvendo e é natural, mas chama muita atenção ele acertar muito mais do que erra, parece que já faz isso há muitos anos. Então, eu estou super orgulhoso do meu amigo e fico na torcida para que ele brilhe cada vez mais e conquistando esse título vai se tornar algo histórico que vai coroar, de fato, o início de uma carreira extraordinária - analisou.

Elogios de Diego para Arrascaeta

Um dos grandes nomes do Flamengo nessa temporada é Arrascaeta. Vestindo a camisa 10 da Gávea, a mesma que Diego utilizou em sua passagem no time carioca, o uruguaio vem sendo responsável por grande parte dos triunfos nessa temporada. Ao Lance!, Ribas comentou o grande ano que ele vem fazendo.

— Natural que em cada temporada tem um destaque individual para alguns jogadores, né? E o Arrasca está vivendo isso essa temporada, merece todo esse reconhecimento. Eu valorizo ainda mais, porque já está há muitos anos no Flamengo, já ganhou muito e continua com fome de vencer, continua sendo decisivo, continua vivendo essa concorrência e essa competitividade interna, assim, de forma muito bem, muito saudável. Então, é um jogador que merece, ele sabe muito bem que isso se deve também a uma equipe muito bem formada, muito bem treinada. Mas é isso, é o brilho individual que tem que ser enaltecido, reconhecido e, sim, o Arrasca merece um destaque especial nessa temporada - afirmou.

Diego Ribas e Arrascaeta quando atuavam juntos pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.