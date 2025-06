Wilton Pereira Sampaio vira assunto em LAFC x América-MEX: ‘Não é possível’

O confronto entre Los Angeles FC e América-MEX, que definiu o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, foi apitado por Wilton Pereira Sampaio, neste sábado (31). Nas redes sociais, internautas apontaram a boa atuação do árbitro e questionaram por que o mesmo não se repete no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio acertou a maioria das decisões em campo e assinalou um pênalti para o América-MEX no jogo. Internautas apontaram que no Brasil, o árbitro não deixa o jogo correr, marca muitas faltas e aplica muitos cartões. O jogo terminou com a vitória do LAFC na prorrogação, por 2 a 1.

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi LAFC x América-MEX?

No primeiro tempo, o jogo foi disputado, mas sem muitos lances de perigo. O LAFC chegou perto de balançar as redes com Ordaz em uma jogada ensaiada. O atacante recebeu um ótimo passe quase na pequena área, finalizou, mas não acertou o alvo. O América apareceu com Erick Sánchez, que chutou de fora da área. A bola desviou e obrigou Lloris a fazer a defesa. Foi o único chute no alvo do América do México na primeira etapa.

continua após a publicidade

A partida entre os dois possíveis rivais do Flamengo no Mundial foi muito mais movimentada no segundo tempo. O jogo teve um quarteto de arbitragem brasileiro, que trabalhava com tranquilidade até os 14 minutos.

➡️ LAFC bate América do México e fica com vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Após sobra de bola, Erick Sánchez chutou e foi atingido por Delgado com a sola da chuteira dentro da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou a falta em campo e foi chamado para revisar o lance após mais de um minuto de paralisação. O brasileiro mudou a decisão rapidamente e assinalou a penalidade. Brian Rodríguez, que entrou no intervalo, deslocou Lloris e abriu o placar do jogo.

continua após a publicidade

Assim como Brian Rodríguez, Giroud, um dos nomes mais badalados do Los Angeles FC, saiu do banco na segunda etapa. Atualmente, o francês e campeão do mundo é reserva no clube estadunidense. Mesmo com poucos minutos em campo, se tornou o jogador mais perigoso do LAFC e obrigou o goleiro Malagón a trabalhar bastante para evitar o empate dos donos da casa em três finalizações diferentes.

➡️ Conheça a história do Los Angeles FC, rival do Flamengo no Mundial

Apesar da boa atuação de Malagón para segurar as tentativas de Giroud, o goleiro mexicano não conseguiu evitar o empate do Los Angeles FC. Aos 43, o brasileiro Igor Jesus, revelado pelo Flamengo, subiu mais alto que a defesa adversária e empatou o placar, levando o jogo para a prorrogação.

A prorrogação

Na primeira etapa do tempo extra, o América do México cresceu, teve quase 80% de posse de bola e pressionou os donos da casa. Lloris precisou fazer uma defesa para evitar o segundo gol de Brian Rodríguez.

Na segunda metade da prorrogação, o Los Angeles FC voltou ao jogo com mais agressividade e chegou ao ataque, obrigado Malagón a fazer uma boa defesa em chute dentro da grande área. O América do México conseguiu retomar o controle do jogo e Dilrosun quase balançou as redes, mas foi parado por Lloris.

Já no fim, Bouanga, que foi um dos melhores jogadores do Los Angeles FC na partida, chutou de fora da área, contou com um desvio e fez o gol da virada para os donos da casa.