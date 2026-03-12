O Flamengo ainda não pôde contar com Saúl Ñíguez em 2026. Contratado em julho do último ano e peça importante das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o espanhol passou por cirurgia no Tendão de Aquiles do calcanhar esquerdo em janeiro e segue em recuperação. Nesta semana, contudo, o meio-campista deu passo importante para o retorno aos gramados.

Saúl iniciou avançou no processo de recuperação e iniciou atividades físicas em campo junto ao departamento médico rubro-negro. Assim, a expectativa é que o meia inicie a transição nas próximas semanas e fique à disposição de Leonardo Jardim entre o fim de março e início de abril.

Entenda a cirurgia de Saúl

O procedimento precisou ser feito no calcanhar esquerdo para tratar uma tendinopatia insercional, lesão comum em atletas de alto rendimento e que costuma exigir intervenção cirúrgica quando não responde ao tratamento conservador.

De acordo com Rodrigo Scattone, especialista em fisioterapia esportiva e membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o tempo de retorno ao alto nível depende diretamente do tipo de cirurgia realizada. No caso de Saúl, a escolha pelo método mais moderno tende a acelerar o processo.

— Para atletas de alto rendimento, normalmente o tratamento de escolha nos grandes centros é a calcaneoplastia endoscópica, como a realizada pelo Dr. Niek van Dijk. Nesses casos, o retorno ao alto rendimento é mais rápido do que em outras técnicas e ocorre, normalmente, após cerca de três meses — explica Scattone.

O retorno aos gestos específicos do futebol acontece apenas na etapa final da recuperação, quando o tendão já apresenta maior tolerância à carga.

— Na fase avançada, geralmente a partir da nona semana, o objetivo é a retomada gradual das atividades do esporte, com treino de força explosiva, pliometria, corrida, mudanças de direção e trabalhos com bola em intensidade progressiva, até atender plenamente às demandas do jogo — completa o especialista.

Saúl, do Flamengo, durante recuperação (Foto: Reprodução)

Relembre entrevista de Saúl Ñíguez ao Lance!

