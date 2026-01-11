Pivetti valoriza atuação do Flamengo em empate: 'Equipe produziu'

O Flamengo ficou no empate com a Portuguesa por 1 a 1, neste domingo (11), em Volta Redonda, na estreia do Campeonato Carioca, em jogo antecipado válido pela quinta rodada. A equipe repleta de jovens da base foi comandada pelo técnico Bruno Pivetti, do sub-20, que exaltou a atuação, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas.

— Estão sem ritmo de jogo, conta também a faixa etária, média de idade muito baixa. Então era normal os jogadores sentirem um pouco fisicamente, principalmente na segunda etapa. A primeira etapa foi muito boa, o que faltou foi a gente concluir as jogadas da melhor maneira para conquistar os gols diante do número de oportunidades que tivemos. Tivemos duas grandes oportunidades com o Wallace, uma com o Iago, mas não tivemos eficácia para concluir as oportunidades em gol — disse Pivetti.

— No segundo tempo a gente sabia que a Portuguesa teria outra postura, viria para cima e tomamos o gol em um momento de desatenção defensiva. Conseguimos oxigenar a equipe com as substituições e valeu a entrega de todos, criamos boas oportunidades. O Iago conseguiu concluir uma jogada muito boa do Wallace. Merecíamos ter saído com a vitória, mas sair com uma derrota seria muito injusto pelo que a equipe produziu. A equipe se entregou do início até o final, não desistiu em nenhum momento. Agora é recuperar os jogadores para o confronto contra o Bangu — destacou o técnico.

Após o gol de empate marcado pelo zagueiro Iago aos 50 do segundo tempo, o Flamengo ainda reclamou de pênalti de Lucas Costa em cima de Camargo. O árbitro Pierry Dias dos Santos não foi chamado pelo VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho e encerrou o jogo.

— Os jogadores têm que sair orgulhosos pelo que fizeram em campo. Representaram muito bem a nação rubro-negra. Foram buscar um resultado adverso em uma estreia. O resultado poderia ter sido outro se tivéssemos o acerto da arbitragem no último lance. Eu vi o lance. O toque foi no pé do Camargo. Acredito que o resultado teve influência na questão da arbitragem. Hoje em dia, o erro dentro de campo pode ser facilmente corrigido pela questão do VAR. O árbitro não foi chamado. Mais um motivo para sair orgulhoso com o desempenho da equipe e prontos para fazer um grande jogo contra o Bangu.

Iago marcou no fim e garantiu empate ao Flamengo (Divulgação/Flamengo)

Próximo compromisso do Flamengo

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (14) para, de fato, a primeira rodada do Carioca, contra o Bangu, às 19h. A Lusa, por sua vez, recebe o Botafogo no dia seguinte, às 15h.

O elenco principal do Rubro-Negro se reapresenta nesta segunda-feira (12), no Ninho do Urubu. A estreia está prevista para o jogo contra o Vasco, na terceira rodada.

Veja outras respostas de Bruno Pivetii

Destaque para Iago

— Iago foi um expoente das categorias de base. É um jogador que se destaca pelos duelos defensivos, mas o jogo aéreo dele é notório. É um jogador que acaba sendo muito importante defensivamente, mas é uma arma ofensiva. Hoje também contribuiu muito com a equipe fazendo o gol de empate no ultimo minuto. Tem um futuro brilhante pela frente, grande potencial. Acredito que vá fazer uma carreira brilhante.

Entrosamento com Filipe Luís

— O contato maior é pelo Alfredo (diretor das categorias de base). Tendo em vista a importância que a gente teve no início do Carioca, o Filipe acompanhou nosso treinamento. Tentamos reproduzir o modelo do profissional. Acredito que os jogadores estão assimilando cada vez mais. Acredito que a gente desenvolveu bem o semestre passado e temos tudo para fazer um grande trabalho esse ano também.