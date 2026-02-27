Filipe Luís evita apontar culpados na derrota do Flamengo: 'Perdemos todos juntos'

O Flamengo de Filipe Luís perdeu sua segunda decisão na temporada ao ser derrotado pelo Lanús na quinta-feira (26), pela Recopa. O treinador, que completou 100 jogos no comando do clube na decisão, foi xingado pela torcida após o apito final.

Depois do jogo, o treinador explicou as escolhas feitas, do plano de jogo à escalação. Ao ser questionado sobre os erros cometidos, enfatizou que não busca encontrar culpados pelo resultado.

— Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo. Para que os jogadores determinados pudessem estar o mais possível perto do adversário. Os gols, como você falou, chegaram de pênaltis. Poderia deixar o de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra. Infelizmente, a bola não entrou nessas chances, entrou de outras. Mas você cria volume para poder chegar na área para os seus jogadores que têm mais qualidade poderem resolver. Então é basicamente isso. Não é questão de achar responsável. Saber que todos estamos todos juntos na nossa vida. — afirmou o treinador.

A respeito da escolha do time, sem um centroavante, Filipe explicou a decisão e exaltou o desempenho da defesa adversária diante do plano de jogo do Flamengo.

— Bom, estudamos o Lanús o máximo possível, escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão junto com as características que a equipe precisava dos jogadores que estão de melhor em forma. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudessem realmente jogar dentro da área do Lanús, para isso precisava equilibrar muito o ataque segundo as funções que eles executam, e foi por isso. Sobre cruzar na área, a decisão do jogador, o adversário deixa certos espaços, muitas vezes, que os jogadores vão aproveitando e vão ocupando. E o adversário foi campeão da Sul-Americana defendendo bem, defendendo bem a sua área também, mas obviamente que tínhamos um plano em tentar desmontar essa defesa deles, em tentar desmontar essa linha que muitas vezes se transforma em uma linha de 6-3-1. E fizemos um jogo dentro da área do adversário, mas infelizmente tomamos um gol, conseguimos virar o jogo com muito volume, mas realmente quando o time está todo fechado dentro da sua área não é fácil criar chances, mesmo assim o time manteve o volume, controlou bem até as pernas não aguentarem mais.

Veja mais respostas da coletiva de Filipe Luís

Sobre o erro de Ayrton Lucas no gol do Lanús

— Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais tem que errar o menos possível. A equipe se recompôs, manteve a ordem, a calma e criou o jogo inteiro. Um volume muito grande dentro do adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, infelizmente aconteceu. Mas a equipe conseguiu, a todo momento, lutar e tentar reverter essa situação. Eu tenho que pensar simplesmente agora em evoluir a equipe, tentar melhorar, recuperar ânimo, recuperar a confiança dos jogadores e corrigir erros. Não pensar agora em novembro e dezembro. Temos que pensar no próximo jogo e melhorar o que está ao nosso controle, ao nosso alcance, é melhorar a nossa performance de todos.

Sobre sofrer um gol de cabeça

— Tomamos mais um gol, correção do erro durante a semana. Avaliação do erro, porque aconteceu o erro e como nós defendemos, o que aconteceu nesse erro específico, treinamento. Apenas para não voltar a repetir.

