Torcida do Flamengo xinga Filipe Luís após vice-campeonato da Recopa

A derrota do Flamengo na Recopa Sul-Americana, com o vice-campeonato diante do Lanús, contou com um culpado principal, segundo os torcedores. Após nova derrota para os argentinos, desta vez no Maracanã, o técnico Filipe Luís foi alvo de críticas dos rubro-negros.

A equipe carioca levava a decisão para os pênaltis até o segundo tempo da prorrogação, quando vencia por 2 a 1 - empatando o agregado em 2 a 2. Aos 118, o Lanús empatou o jogo, e pouco depois, virou o placar para botar as duas mãos na taça.

Depois do término do confronto, torcedores xingaram o técnico, que vive seu momento mais conturbado desde que chegou ao clube. Da arquibancada, gritos de "time sem vergonha" foram direcionados aos jogadores.

— Ei, Filipe, vai tomar no c* — cantaram os flamenguistas após o apito final no Maracanã.

Torcida do Flamengo presente no Maracanã para a decisão da Recopa (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 3 LANÚS (AGG 2 X 4)

Jogo de volta - Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Castillo, aos 28'/1°T (0-1); Arrascaeta, aos 36'/1°T (1-1); Jorginho, aos 39'/2°T (2-1); Canale, aos 13'/2°P (2-2); Bou, aos 16'/2°P (2-3);

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar e Lucas Paquetá (FLA); Carrera e Guidara (LAN);

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 64.470 presentes;

💰 Renda: R$ 8.692.290,00

👥 ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Bruno Henrique), Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Plata (Lucas Paquetá) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Guidara (Perez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo (Biafiore) e Marcelino Moreno (Aquino); Salvio (Sepúlveda), Castillo (Bou) e Carrera (Besozzi).

🟨 ARBITRAGEM

🧑‍⚖️ Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

