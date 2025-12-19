Reta final de temporada de De La Cruz anima torcedores do Flamengo para 2026

A temporada do Flamengo chegou ao fim, e agora os torcedores já começam a pensar em 2026. Internamente, a comissão técnica e a diretoria trabalham com nomes para a próxima temporada, seja para permanências no elenco, ou para possíveis reforços. Um nome que se tornou unanimidade nas últimas semanas foi o de De la Cruz. Após um ano marcado por uma longa sequência sem oportunidades, o uruguaio se destacou nos últimos compromissos. A expectativa, a partir de agora, é entender como ele chegará para o próximo ano.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo destacaram as exibições do meioa nas últimas partidas. De la Cruz chegou ao clube como uma grande contratação, mas, até então, não havia conseguido entregar o desempenho esperado. É verdade que, quando está em campo, ele oferece mais dinamismo ao meio-campo e ao setor ofensivo. Entretanto, os problemas no joelho direito dificultaram uma longa sequência de jogos com a camisa rubro-negra.

Ao longo da temporada, De La Cruz viveu um cenário polêmico no Flamengo. O jogador foi exposto por um ex-funcionário do clube, ex-integrante do departamento médico, que afirmou que o atleta "não tem condições de jogar em alto nível", por conta do problema no joelho. Após dar a volta por cima, o uruguaio conseguiu, nos últimos compromissos da equipe, entregar o desempenho esperado.

No segundo semestre, De La Cruz fez o máximo para ficar à disposição do técnico Filipe Luís. Durante grande parte da estadia do Flamengo nos Estados Unidos no meio do ano, o uruguaio realizou atividades separadas do elenco. A ideia era deixá-lo pronto para os jogos da Copa do Mundo de Clubes. Já no Mundial de fim de ano, Nico chegou em melhores condições físicas e foi fundamental para o Flamengo quando acionado.

De La Cruz na final entre PSG e Flamengo

Na decisão contra o PSG, por exemplo, foi ele quem abriu a série de pênaltis da equipe carioca e converteu a sua cobrança. Anteriormente, no tempo normal, foi muito bem, forte na marcação e na distribuição do jogo. Assim como a torcida, o Flamengo espera que De La Cruz consiga engatar uma boa sequência em 2026. Para isso, o período de férias será fundamental, tanto para descanso quanto para recuperação física.

De La Cruz durante a final do Mundial contra o PSG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A verdade é que De la Cruz reúne valências importantes para qualquer equipe no meio-campo. Assim, o Flamengo pode ganhar um grande reforço para a próxima temporada caso consiga contar com o uruguaio em alto nível de desempenho.

