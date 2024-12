David Luiz detona saída do Flamengo: ‘Soube pelas redes sociais’

O zagueiro David Luiz revelou neste sábado (28), durante o Jogo das Estrelas, no Maracanã, que soube da sua saída do Flamengo por meio das redes sociais. A decisão de não renovar o contrato do atleta, que se encerra em 31 de dezembro, foi criticada pelo jogador devido à falta de comunicação direta por parte da nova diretoria rubro-negra.

— Talvez a única vírgula de chateação que eu tenha durante toda essa minha caminhada vitoriosa de títulos, ganhando, perdendo, vivendo intensamente aquilo que é o Flamengo, tenha sido a maneira como eu fui comunicado. Foi pelas redes sociais também. Talvez, se eu não tivesse redes sociais, eu nem saberia que meu contrato não tinha sido renovado. Não houve uma conversa. Infelizmente, ninguém da nova diretoria me ligou, ninguém teve esse papo de homem para homem, uma conversa muito franca — afirmou o zagueiro em entrevista ao “SporTV”.

David Luiz destacou sua insatisfação com a condução do processo pela gestão do clube, afirmando que esperava uma conversa mais franca.

— Comigo é muito fácil resolver as coisas: é, sim, sim ou não. É preto ou branco, não tem cinza. E talvez eu ache que merecia essa parte mais franca daquilo que a nova diretoria vem assumindo. Infelizmente, não aconteceu. Pessoas que vão continuar também tinham meu contato, foram pessoas que me ajudaram bastante e que eu também tentei ajudar de alguma forma. Não aconteceu. Talvez essa seja a única vírgula de chateação que eu tenho, porque depois foi algo totalmente extraordinário que vivi aqui dentro — destacou David.

David Luiz criticou a diretoria do time carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O último jogo de David Luiz pelo Flamengo foi em 8 de dezembro, contra o Vitória, no Maracanã, que também marcou a despedida de Gabigol. Durante sua passagem pelo clube, iniciada em 2021, o zagueiro participou de 132 jogos, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Ele ainda marcou quatro gols, deu duas assistências e conquistou títulos importantes: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.

A saída do defensor encerra um ciclo vitorioso, mas deixa uma marca pela forma como foi conduzida.

— Eu acho que deveria ter sido feito de uma maneira diferente. Eu parei para pensar, repensar. Ou foi algo intencional, ou foi de uma forma amadora. Porque eu acho que, não só eu, mas todos os jogadores e todos os funcionários, merecem, quando estão nessa transição de ciclos, uma conversa direta com aquele que é o seu líder — finalizou o jogador.