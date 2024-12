Torcida do Flamengo homenageia Gabigol com mosaico

A torcida do Flamengo fez um mosaico em homenagem ao Gabigol na tarde deste domingo (8), na despedida do atacante. Na hora que a equipe entrou em campo para o jogo contra o Vitória, rubro-negros levantaram o mosaico com a comemoração icônica do ídolo, além de imagens clássicas da passagem do jogador pelo clube com as taças conquistadas entre 2019 e 2024.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo fazem homenagem na despedida do Gabigol

Com 55.380 entradas, a torcida do Flamengo esgotou a carga de ingressos destinada aos rubro-negros para a despedida de Gabigol. O Rubro-Negro planeja uma festa no jogo com ações de marketing: copos com a imagem do atacante à venda, ingresso comemorativo e três bandeiras que retratam três momentos marcantes da passagem do camisa 99 pela Gávea na arquibancada.

Os flamenguistas, por sua vez, prestaram homenagens ao ídolo com um mosaico que representa os momentos mais marcantes da passagem de Gabigol pelo Flamengo. No último jogo do clube na temporada, os holofotes estão apontados para o jogador. Afinal, ele deixa o clube após seis anos de inúmeros títulos.

continua após a publicidade

Melhores momentos de Gabigol pelo Flamengo foram representados em mosaico feito pela torcida (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo está há uma partida de chegar ao fim. O adeus do ídolo do clube carioca será marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. A promessa é de uma grande festa.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.