Octacampeonato do Flamengo no Brasileirão completa cinco anos

O título do octacampeonato do Flamengo completa cinco anos nesta quarta-feira (25). Com Gabigol, Everton Ribeiro, Diego Ribas e companhia, o Rubro-Negro, treinado por Rogério Ceni, levou a melhor na disputa com o Internacional, vice-campeão, e ficou com mais um troféu do torneio nacional.

continua após a publicidade

- Há 5 anos, o Brasil vibrou em rubro-negro pela oitava vez. ❤️🖤 Neste mesmo dia, em 2021, os capitães Diego Ribas, Everton Ribeiro e Diego Alves ergueram a taça do Octacampeonato Brasileiro. Mesmo sem a presença física da Nação, a energia foi fundamental para escrevermos mais um capítulo eterno na história do Mais Querido - publicou o Flamengo em suas redes sociais.

Após uma temporada brilhante em 2019, o Flamengo buscou o bicampeonato consecutivo, em torneio que terminou apenas em 2021, por conta do Coronavírus. A campanha, que teve cenário de tensão na última rodada (ajuda do Corinthians, que impediu vitória do Inter), contou com um ataque poderoso. Com os 68 gols marcados em 38 jogos, o Rubro-Negro terminou o torneio com o melhor ataque. Gabigol (14), Pedro (13) e Bruno Henrique (9) foram os principais goleadores rubro-negros no torneio.

continua após a publicidade

Durante a campanha, a equipe aplicou goleadas e placares elásticos, como o 5 a 1 contra o Corinthians, o 4 a 1 contra o Santos e os 3 a 0 contra o Goiás e o Sport (nos dois turnos).

Vale destacar que o Flamengo iniciou a trajetória no torneio com Domènec Torrent na beira do campo. Posteriormente, Rogério Ceni assumiu a equipe.

continua após a publicidade

Domènec comandou o time até a 20ª rodada e somou 35 pontos, com 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas (aproveitamento de 58,3%). Foram 33 gols marcados e 29 gols sofridos sob o comando do treinador catalão.

Rogério, por sua vez, comandou o Flamengo nas 18 rodadas finais e somou 36 pontos, com 11 vitórias, três empates e cinco derrotas, aproveitamento de 66,6%. Foram 35 gols marcados e 19 gols sofridos sob o comando do treinador.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

RAIO-X DO FLAMENGO NO BRASILEIRÃO DE 2020

21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas 62,2% de aproveitamento 68 gols marcados 48 gols sofridos 88 cartões amarelos 3 cartões vermelhos

Jogadores do Flamengo com a taça do Brasileirão (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.