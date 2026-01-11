IA aponta favorito ao título do Campeonato Carioca 2026

O ano mal começou e os clubes já voltam as atenções para os campeonatos estaduais. Com as mudanças no novo calendário da CBF, o Campeonato Carioca começa neste domingo (11), com o confronto entre o atual campeão Flamengo, contra a Portuguesa. Visando uma melhor preparação física neste início de temporada, os quatro grandes do estado devem utilizar a equipe sub-20 até a terceira rodada da competição. De olho nisso, o Lance! pediu para a "Grok", ferramenta de inteligência artificial do "X", cravar quem será o campeão da edição de 2026.

A FERJ divulgou a tabela detalhada da Taça Guanabara de 2026, competição que abre as disputas do estadual. Nesta temporada, 12 clubes, divididos em dois grupos de seis equipes, estão na disputa.

O Grupo A conta com Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. Já o Grupo B é formado por Boavista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. No formato do torneio, cada time enfrenta os seis adversários da chave oposta, totalizando seis rodadas na fase classificatória.

Ao fim da Taça Guanabara, os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais acontecem em partidas de ida e volta, assim como a decisão do Estadual. Com isso, a inteligência artificial apostou em um favorito nessa disputa.

IA crava quem leva o título do Campeonato Carioca de 2026

Levando em consideração o momento das equipes, a inteligência artificial previu o resultado agregado das semifinais e das finais do Campeonato Carioca. Segundo ela, os quatro grandes irão cruzar seus caminhos e o Flamengo irá conquistar o bicampeonato em 2026. Confira abaixo.

Semifinal

Flamengo x Vasco - Classificação rubro-negra, após uma vitória por 3 a 2 no agregado.

Fluminense x Botafogo - Classificação tricolor, após uma vitória por 2 a 1 no agregado.

Final

Flamengo x Fluminense - Vitória rubro-negra por 2 a 1.

