Erick Pulgar atinge marca histórica com a camisa do Flamengo

A vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Criciúma, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileira, ficará marcada na trajetória de Erick Pulgar pelo time carioca. Afinal, o chileno completou, na noite desta quarta-feira (4), 100 jogos com a camisa rubro-negra.

O meio-campista começou o confronto no Estádio Heriberto Hülse no time titular, e atuou por toda a partida. Com 93 ações com a bola, ele acertou 71 passes de 81 (88% de aproveitamento) e ganhou três dos quatro duelos que teve no chão, além de dar assistência para o gol de Luiz Araújo. Veja outros números:

1 assistência

1 grande chance criada

71/81 passes certos (88%)

4/4 bolas longas certas (100%)

6/8 duelos ganhos (75%)

8 bolas recuperadas

3 desarmes

3 interceptações

Erick Pulgar recebeu elogios de Filipe Luís

Após a partida contra o Internacional no último domingo, Filipe Luís elogiou os jogadores do meio-campo do Flamengo, e classificou Pulgar como "jogador de nível Barcelona".

- Os meio-campistas para mim são o coração do meu time. Então a gente vê que o Evertton está crescendo muito, o Nico (De La Cruz) vem jogando cada vez melhor, e o Erick (Pulgar) nem vou falar porque é jogador de nível Barcelona - disse o treinador.

Erick Pulgar durante a partida contra o Criciúma (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Números de Erick Pulgar com a camisa do Flamengo

Pulgar, que tem contrato até o fim do ano que vem, já balançou a rede duas vezes e conquistou quatro títulos pelo Flamengo (uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca).