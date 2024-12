Bruno Henrique, atacante do Flamengo, marcou o segundo gol rubro-negro na vitória por 3 a 0 contra o Criciúma na noite desta quarta-feira (4). Após a partida, o camisa 27 falou sobre a despedida de Gabigol, com quem fez dupla no time carioca nos últimos anos, e brincou sobre um confronto entre eles no futuro.

- Vai ser um momento dele, junto com a nação que sempre nos apoiou, conseguimos fazer esse meio-campo de títulos junto com a nação. Fico feliz por ele, acho que é o que ele queria. Sempre torcer por ele, a família dele, mas se jogar contra não tem essa de amizade - disse Bruno Henrique.

Como está pendurado com dois cartões amarelos, Gabigol foi poupado da partida em Criciúma. Afinal, diretoria e torcida do Flamengo preparam uma grande festa de despedida para o jogador no próximo domingo, quando o time rubro-negro recebe o Vitória no Maracanã.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Criciúma

O Flamengo mostrou, no primeiro tempo, uma postura diferente da que teve nos últimos jogos, sem intensidade no ataque. Assim, buscou trabalhar a bola. Por outro lado, o Criciúma buscou aproveitar as oportunidades, principalmente em erros de passe do adversário. Arthur Caíke, por exemplo, chegou com perigo no gol de Matheus Cunha em duas oportunidades. Mas, mesmo com a pressão do time da casa, o Rubro-Negro balançou a rede aos 44 minutos com o uruguaio Varela, que chutou de primeira após assistência de Ayrton Lucas.

O Criciúma voltou do intervalo a todo vapor, dando trabalho para o goleiro visitante. Bolasie, de cabeça, quase empatou a partida. O cenário, entretanto, complicou quando o árbitro de vídeo pediu para Wilton Pereira Sampaio checar um possível pênalti para o Flamengo. Com a penalidade confirmada, Bruno Henrique foi para a cobrança e ampliou o marcador.

Bruno Henrique marcou um dos gols do Flamengo contra o Criciúma (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Ainda deu tempo para Luiz Araújo, que retornou aos jogos após se recuperar de lesão, marcar o terceiro gol rubro-negro, chutando na saída do goleiro Gustavo.