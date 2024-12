Às vésperas das eleições no Flamengo, Rodolfo Landim conquistou uma vitória na justiça com a decisão que derrubou a exigência de carteirinha de sócio na votação no pleito. A sentença foi dada pelo juiz Luiz Claudio Marinho, da 31ª Vara Cível da Comarca da Capital, nesta quarta-feira (4).

Esse processo movido por Landim se deu por conta de uma determinação da Assembleia Geral do clube que somente os eleitores que apresentassem a carteirinha na validade estariam aptos a votar. No entanto, a exigência nos anos anteriores havia sido somente a de um documento de identificação.

Na decisão, Luiz Claudio Marinho afirmou que a exigência feita pela Assembleia Geral do Flamengo não estava "não previsto na norma estatutária" do clube. Além disso, o juiz acredita que a medida poderia gerar um ambiente com riscos aos eleitores.

Nas redes sociais, Diogo Lemos, VP de Gabinete da Presidência, comemorou a decisão judicial e de sua chapa na reta final de campanha.

- Para a surpresa de zero pessoas, pela terceira vez seguida a justiça nos dá razão e o sócio do Flamengo poderá votar com a sua identidade normalmente, como é feito em qualquer eleição do país. Direito do associado garantido!

Após o fim do Brasileirão, o Flamengo irá decidir o novo presidente através das eleições na segunda-feira (9). Além de Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e Maurício Gomes de Mattos também concorrem ao pleito.

