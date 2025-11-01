Em momento crucial do Flamengo, Danilo mostra seu valor com qualidade e experiência
Jogador vem em boa fase e pode ser titular no lugar de Léo Ortiz
O Flamengo enfrentará o Sport neste sábado (1), pelo Brasileirão, e Filipe Luís deve promover mudanças no time. Umas delas é a entrada de Danilo, que pode entrar para poupar Léo Ortiz, recém recuperado de um entorse no tornozelo.
O camisa 13 tem sido fundamental para o time nesta temporada, seja em campo ou fora dele. Sempre que acionado, correspondeu com a bola no pé e, quando fica no banco, é participativo com orientações durante o jogo.
— Aproveito para pedir apoio para o jogo contra o Sport. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Então peço que apoiem bastante, independente o que aconteça no jogo — afirmou o treinador após a classificação contra o Racing.
Vivendo um momento decisivo nessa reta final do Brasileirão, a experiência do defensor é um ativo valioso para o Flamengo. Em segundo lugar na tabela, tem um ponto a menos que o líder Palmeiras, com quem disputa o título nacional — e, no dia 29 de novembro, da Libertadores.
Danilo teve boa atuação contra o Palmeiras no Brasileirão
No confronto direto pela liderança, o Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã pela 29ª rodada. Foi nesse jogo que Léo Ortiz machucou o tornozelo, fazendo com que Danilo entrasse em campo. O zagueiro ficou encarregado de marcar Vitor Roque, que pouco criou na partida que terminou 3 a 2 para o Rubro-Negro.
Nesse jogo, o camisa 13 foi o primeiro em bolas afastadas e o único a vencer 100% dos duelos aéreos, arma poderosa do Palmeiras. Somando o jogo de ida contra o Racing, pela Libertadores, foi o primeiro do time em ações defensivas e não sofreu nenhum drible.
Números de Danilo pelo Flamengo
Depois de seis temporadas na Juventus, Danilo foi contratado pelo Flamengo em 2025. Confira os dados do jogador, segundo o Sofascore:
- Jogos: 27 (19 como titular)
- 1852 minutos jogados
- 3 gols
- 1 assistência
