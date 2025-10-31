O Brasileirão de 2025 pode marcar um feito inédito na história do futebol carioca: quatro clubes do Rio de Janeiro classificados simultaneamente para a Libertadores. A oito rodadas do fim, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco figuram entre os oito primeiros colocados da tabela, próximos de se credenciar à disputa da elite continental.

O Flamengo, atual vice-líder, soma 61 pontos e briga ponto a ponto com o Palmeiras (62) pela liderança. O Fluminense, em ascensão sob o comando de Luis Zubeldía, chegou aos 47 pontos após vencer o Ceará e assumiu a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Logo atrás, o Botafogo, também com 47, aparece em sétimo, perdendo a posição para o rival tricolor apenas pelo número de vitórias (14 a 13). O Vasco, embalado por quatro triunfos consecutivos, ocupa a oitava colocação, com 42 pontos, e segue na briga por uma das vagas.

Se a configuração atual se mantiver, o Rio de Janeiro pode ter, pela primeira vez, quatro clubes classificados à Libertadores no mesmo ano. Nesse momento, com Palmeiras e Flamengo na final da competição continental, uma vaga a mais ficaria em aberto, garantindo o Botafogo, sétimo colocado. Mas o Vasco, em oitavo, ainda pode se beneficiar de um título do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil, herdando mais uma vaga via Brasileirão. O Cruz-Maltino pode ainda garantir o passaporte por si só pela Copa do Brasil, já que segue vivo na competição.

No panorama atual, Palmeiras (62), Flamengo (61), Cruzeiro (57), Mirassol (55), Bahia (49) e Fluminense (47) completam o grupo das equipes atualmente na zona de classificação direta para a Libertadores. O campeonato segue aberto, e o desempenho dos times cariocas nas próximas rodadas pode consolidar um domínio histórico do Rio na principal competição continental.