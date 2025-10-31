Ex-lateral Alessandro exalta Palmeiras, Flamengo e destaca domínio na Libertadores

Palmeiras e Flamengo se preparam para escrever mais um capítulo histórico da rivalidade entre os gigantes do futebol brasileiro. No dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, os dois clubes decidirão o título da Copa Libertadores. Quem vencer alcançará o feito de se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição.

O ex-jogador Alessandro projetou a final com entusiasmo e fez questão de reconhecer a força das duas equipes em entrevista ao Lance!, durante a disputa da Copa de Pelada, torneio amador disputado durante este final de semana no interior do estado de São Paulo.

— Temos aí pela frente uma grande final de Palmeiras e Flamengo. Sem sombra de dúvidas, as duas equipes que mais fizeram por merecer estar na final em Lima — afirmou o ex-lateral.

Ex-zagueiro do tetra analisa chegada de Ancelotti e pressão pela conquista da Copa

Apesar de ter atuado pelos dois clubes, Alessandro não escondeu sua torcida. — Sou um ex-atleta que vestiu as duas camisas e tenho muito respeito pelas duas, mas a minha admiração, o meu carinho pelo Mengão e pelo Flamengo é gigante. Foi um clube que me formou, cheguei aos 12 anos e saí aos 23. Então, sem sombra de dúvidas, vou estar torcendo para o Flamengo — disse.

O ex-jogador também destacou o domínio que os clubes brasileiros vêm exercendo no continente. — Nós, como brasileiros, precisamos estar muito felizes por mais uma vez mostrar toda essa superioridade que os brasileiros têm demonstrado no futebol sul-americano, cada vez mais se consolidando com investimentos, grandes atletas e comissões técnicas de muita qualidade.

Copa de Pelada reúne ex-jogadores no interior de São Paulo

Alessandro relembrou ainda a rivalidade que viveu com o Palmeiras nos tempos de Corinthians. — Tive o prazer de vencer muito o Palmeiras em alguns jogos e fazer um gol extremamente importante, e aí a minha torcida aumenta mais ainda para o Flamengo nessa final da Libertadores de 2025 — completou.

O Palmeiras chega à decisão empolgado após uma virada épica sobre a LDU. Depois de perder o jogo de ida por 3 a 0 em Quito, o Verdão reagiu e venceu por 4 a 0 no Allianz Parque, em uma das noites mais marcantes da história recente do clube. Já o Flamengo passou sufoco para chegar à final. Depois de vencer o Racing por 1 a 0 no Maracanã, o time de Tite suportou forte pressão na Argentina e avançou com o empate sem gols em Avellaneda.

A expectativa é de um grande duelo entre as duas principais equipes do futebol brasileiro na atualidade, também protagonistas na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera o torneio com 62 pontos, apenas um a mais que o Flamengo. O time paulista ainda leva vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate, o que pode ser decisivo na reta final das 38 rodadas.

Por fim, Alessandro ponderou sobre o impacto da final na disputa do Brasileirão. — Muita sorte para as duas equipes. O Brasileirão passa a ficar em segundo plano pelo tamanho que uma Libertadores tem. Acredito que as duas equipes vão administrar muito a sequência do Campeonato Brasileiro — avaliou, destacando que o foco total de palmeirenses e rubro-negros estará no título continental.