Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão

Flamengo e Sport se enfrentam no sábado (1/11), às 21h, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Maracanã será o palco da partida, que contará com transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportv (TV fechada).

Ficha do jogo FLA SPO 31ª rodada Brasileirão Data e Hora sábado, 1º de novembro, às 21h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Fernando Nascimento Filho (PA) Assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Como chega o Flamengo

Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Flamengo chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. Pelo desgaste da decisão na Argentina, em que o time jogou com um a menos desde os 10 do segundo tempo, a tendência é que Filipe Luís poupe alguns jogadores.

Na linha defensiva, Léo Ortiz, recém recuperado de uma entorse no tornozelo, pode ficar de fora para dar lugar a Danilo. Varela também pode ser poupado para a entrada de Emerson Royal. Sem Pedro, que ainda se recupera da contusão no antebraço, o treinador rubro-negro precisará definir quem será o centro-avante do time.

O Flamengo precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na vice-liderança, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62. Além disso, o Cruzeiro, em terceiro, tem 57 e pode encostar se vencer.

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, o time conta com o apoio da torcida. Depois da classificação contra o Racing, Filipe Luís convocou os flamenguistas ao estádio para ajuda-lo a "recuperar a confiança de alguns jogadores".

Time do Flamengo antes do jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como chega o Sport

Lanterna do Brasileirão com 17 pontos e apenas duas vitórias, a última vez que o Sport ganhou um jogo foi há pouco mais de um mês, quando fez 1 a 0 no Corinthians na Ilha do Retiro. Restando oito rodadas para o fim do campeonato, o time ainda não está matematicamente rebaixado, mas precisaria de uma reação histórica, além de contar com a derrota dos que estão à frente.

Para o duelo contra o Flamengo, o Sport não conta com Matheusinho, expulso na rodada passada, contra o Mirassol. Além dele, Diogo Hereda segue em recuperação após cirurgia para corrigir uma pubalgia, com previsão de retorno para novembro.

Prováveis escalações:

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo (Samuel Lino).

SPORT (Técnico: Cesar Lucena)

Gabriel Vasconcelos, Luan Candido, Ramon Menezes, Rafael Thyere, Aderlan; Sérgio Oliveira, Lucas Kal, Pedro Augusto, Lucas Lima, Romarinho e Derik Lacerda.

