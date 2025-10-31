Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipe se enfrentam pela 31ª rodada
Flamengo e Sport se enfrentam no sábado (1/11), às 21h, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Maracanã será o palco da partida, que contará com transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportv (TV fechada).
Ficha do jogo
Como chega o Flamengo
Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Flamengo chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. Pelo desgaste da decisão na Argentina, em que o time jogou com um a menos desde os 10 do segundo tempo, a tendência é que Filipe Luís poupe alguns jogadores.
Na linha defensiva, Léo Ortiz, recém recuperado de uma entorse no tornozelo, pode ficar de fora para dar lugar a Danilo. Varela também pode ser poupado para a entrada de Emerson Royal. Sem Pedro, que ainda se recupera da contusão no antebraço, o treinador rubro-negro precisará definir quem será o centro-avante do time.
O Flamengo precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na vice-liderança, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62. Além disso, o Cruzeiro, em terceiro, tem 57 e pode encostar se vencer.
Com mais de 50 mil ingressos vendidos, o time conta com o apoio da torcida. Depois da classificação contra o Racing, Filipe Luís convocou os flamenguistas ao estádio para ajuda-lo a "recuperar a confiança de alguns jogadores".
Como chega o Sport
Lanterna do Brasileirão com 17 pontos e apenas duas vitórias, a última vez que o Sport ganhou um jogo foi há pouco mais de um mês, quando fez 1 a 0 no Corinthians na Ilha do Retiro. Restando oito rodadas para o fim do campeonato, o time ainda não está matematicamente rebaixado, mas precisaria de uma reação histórica, além de contar com a derrota dos que estão à frente.
Para o duelo contra o Flamengo, o Sport não conta com Matheusinho, expulso na rodada passada, contra o Mirassol. Além dele, Diogo Hereda segue em recuperação após cirurgia para corrigir uma pubalgia, com previsão de retorno para novembro.
Ficha Técnica:
FLAMENGO X SPORT
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir Flamengo x Sport: Sportv e Premiere;
🗣️ Árbitro: Fernando Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
Prováveis escalações:
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Pereira, Danilo e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo (Samuel Lino).
SPORT (Técnico: Cesar Lucena)
Gabriel Vasconcelos, Luan Candido, Ramon Menezes, Rafael Thyere, Aderlan; Sérgio Oliveira, Lucas Kal, Pedro Augusto, Lucas Lima, Romarinho e Derik Lacerda.
