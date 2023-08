As negociações com a Caixa Econômica Federal foram paralisadas durante a transição entre os governos Bolsonaro e Lula. No entanto, o deputado Pedro Paulo, que é parceiro do Flamengo e entusiasta do projeto, se colocou à disposição para fazer a interlocução das tratativas entre o Rubro-Negro e a instituição financeira. Em contato com a reportagem, o político falou sobre a expectativa com a construção do estádio.