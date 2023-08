O Flamengo segue aguardando a abertura do novo edital de licitação do Maracanã para brigar pela continuidade na administração do Estádio. O processo está suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), mas já há debate para a criação de um novo edital. De olho no desenrolar da situação, o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, falou sobre como a ação pode ser determinante para o projeto do estádio próprio do Fla.