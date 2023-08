O bom momento vivido pelo jovem é notório, mas para quem duvida, os números comprovam a boa fase. No Brasileirão, o goleiro rubro-negro é o segundo melhor do Brasil em defesas por partida, com uma média de 4.1 por jogo, enquanto o primeiro é Lucas Perri com 4.2. Já quando se trata se trata de gol evitados, Matheus Cunha é o quinto melhor do país, com uma média de 7.19 lances por partida.