Com o fechamento do Maracanã para recuperação do gramado após a partida do próximo final de semana, o Flamengo correu atrás de um local para a realização do jogo contra o Athletico, pelo Brasileirão. O 'plano A' do Rubro-Negro era o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas a arena vai receber um evento musical dias antes do duelo, deixando a opção praticamente inviável. Dessa forma, o confronto está encaminhado para ser disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).