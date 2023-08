O jogador veio do Benfica como uma das maiores contratações da história do Flamengo, o clube desembolsou R$ 94 milhões para contratar o atacante. O torcedor rubro-negro esperava encontrar com aquele Cebolinha do Grêmio, que chegou à Seleção Brasileira e venceu a Copa América com grandes atuações, mas não foi o que acontceu. Everton ainda não encontrou a melhor forma com o manto rubro-negro.