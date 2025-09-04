menu hamburguer
Eliminatórias: veja quais jogadores do Flamengo foram convocados e quando jogam

Jogadores entram em campo nesta quinta-feira

imagem cameraJogadores do Flamengo no Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Enquanto grande parte do elenco do Flamengo aproveita o período de folga neste início da Data Fifa de setembro, alguns jogadores rubro-negros se apresentaram em suas respesctivas seleções. No total, seis atletas do time carioca foram convocados: Samuel Lino, Arrascaeta, Guillermo Varela, Matías Viña. Gonzalo Plata e Carrascal.

Flamengo gastou ou arrecadou mais em 2025 no mercado de transferências? Confira

Samuel Lino foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia. O atacante foi chamado para o lugar de Matheus Cunha, machucado. Inicialmente, Alex Sandro também foi chamado pelo técnico italiano, mas deixou a lista quando se lesionou na partida contra o Vitória.

Já pela seleção do Uruguai, Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña apareceram na lista de Bielsa. O último, mesmo com pouca minutagem na equipe de Filipe Luís, foi selecionado. Dos uruguaios do Flamengo, apenas De La Cruz não foi convocado.

Arrascaeta em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já Gonzalo Plata e Carrascal foram convocados, respectivamente, pelo Equador e pela Colômbia.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira os jogos dos jogadores do Flamengo na Data Fifa

Samuel Lino (Brasil)

Quinta-feira (03/09) - Brasil x Chile - Maracanã
Terça-feira (9/09) - Bolívia x Brasil - Estádio Hernando Siles

Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña (Uruguai)

Quinta-feira (03/09) - Uruguai x Peru - Estádio Centenário
Terça-feira (9/09) - Chile x Uruguai - Estádio Nacional do Chile

Gonzalo Plata (Equador)

Quinta-feira (03/09) - Paraguai x Equador - Defensores del Chaco
Terça-feira (9/09) - Equador x Argentina - Estádio Monumental Isidro Romero Carbo

Carrascal (Colômbia)

Quinta-feira (03/09) - Colômbia x Bolívia - Estádio Roberto Meléndez
Terça-feira (9/09) - Venezuela x Colômbia - Estádio Monumental de Maturín

