Eliminatórias: veja quais jogadores do Flamengo foram convocados e quando jogam
Jogadores entram em campo nesta quinta-feira
Enquanto grande parte do elenco do Flamengo aproveita o período de folga neste início da Data Fifa de setembro, alguns jogadores rubro-negros se apresentaram em suas respesctivas seleções. No total, seis atletas do time carioca foram convocados: Samuel Lino, Arrascaeta, Guillermo Varela, Matías Viña. Gonzalo Plata e Carrascal.
➡️ Flamengo gastou ou arrecadou mais em 2025 no mercado de transferências? Confira
Samuel Lino foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia. O atacante foi chamado para o lugar de Matheus Cunha, machucado. Inicialmente, Alex Sandro também foi chamado pelo técnico italiano, mas deixou a lista quando se lesionou na partida contra o Vitória.
Já pela seleção do Uruguai, Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña apareceram na lista de Bielsa. O último, mesmo com pouca minutagem na equipe de Filipe Luís, foi selecionado. Dos uruguaios do Flamengo, apenas De La Cruz não foi convocado.
Já Gonzalo Plata e Carrascal foram convocados, respectivamente, pelo Equador e pela Colômbia.
Confira os jogos dos jogadores do Flamengo na Data Fifa
Samuel Lino (Brasil)
Quinta-feira (03/09) - Brasil x Chile - Maracanã
Terça-feira (9/09) - Bolívia x Brasil - Estádio Hernando Siles
Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña (Uruguai)
Quinta-feira (03/09) - Uruguai x Peru - Estádio Centenário
Terça-feira (9/09) - Chile x Uruguai - Estádio Nacional do Chile
Gonzalo Plata (Equador)
Quinta-feira (03/09) - Paraguai x Equador - Defensores del Chaco
Terça-feira (9/09) - Equador x Argentina - Estádio Monumental Isidro Romero Carbo
Carrascal (Colômbia)
Quinta-feira (03/09) - Colômbia x Bolívia - Estádio Roberto Meléndez
Terça-feira (9/09) - Venezuela x Colômbia - Estádio Monumental de Maturín
