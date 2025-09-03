Flamengo gastou ou arrecadou mais em 2025 no mercado de transferências? Confira

O Flamengo, que projeta fechar 2025 com uma receita total superior a R$ 1,7 bilhão, é um dos clubes mais ativos no mercado de transferências. A janela do meio do ano se encerrou na noite de terça-feira (2), e o Rubro-Negro teve uma movimentação intensa neste período, tanto com chegadas quanto com saídas. Diante deste cenário, o clube carioca gastou ou arrecadou mais em 2025? O Lance! conta para você.

Se por um lado o Flamengo foi atrás de reforços importantes nesta temporada, como Danilo, Jorginho e Saúl, por outro também perdeu peças importantes, como Gerson, Wesley e Fabrício Bruno. No total, o clube carioca arrecadou mais com saídas do que gastou com reforços. O Rubro-Negro receberá R$ 518,4 milhões pelas vendas de sete jogadores.

Jogadores que deixaram o Flamengo em 2025

Fabrício Bruno - cerca de R$ 44 milhões Charly Alcaraz - cerca de R$ 96 milhões Gerson - cerca de R$ 160,6 milhões Wesley - cerca de R$ 162,2 milhões Matheus Gonçalves - cerca de R$ 50 milhões Lorran (empréstimo) - cerca de R$ 3,1 milhões Shola - cerca R$ 2,1 milhões

Total: R$ 518,4 milhões

Valor poderia ser ainda maior

O valor arrecadado pelo Flamengo com vendas de jogadores poderia ser ainda maior. Afinal, o clube recebeu uma oferta de R$ 110 milhões do Al Rayyan, do Catar, por Pedro. Sem o desejo de negociar o atleta, o Rubro-Negro recusou a proposta.

Chegadas

O Flamengo foi ao mercado e contratou sete jogadores em 2025. No entanto, três vieram sem custos: Danilo, Jorginho e Saúl. Assim, o clube desembolsou R$ 309 milhões.

Contratações do Flamengo em 2025

Juninho - cerca de R$ 31 milhões

Danilo - Sem custos

Jorginho - Sem custos

Saúl Ñiguez - Sem custos

Emerson Royal - cerca de R$ 58 milhões

Jorge Carrascal - cerca de R$ 77 milhões

Samuel Lino - cerca de R$ 143 milhões

Total: R$ 309 milhões

Samuel Lino foi a contratação mais cara da história do Flamengo

A contratação de Samuel Lino foi a maior da história do Flamengo. Alcaraz, Pedro e Gerson vem na sequência.

Samuel Lino - R$ 143 milhões (contratado em 2025) Alcaraz - R$ 110,6 milhões (contratado em 2024) Pedro - R$ 88,2 milhões (contratado em 2020) Gerson - R$ 85,7 milhões (contratado em 2023) Arrascaeta - R$ 79,5 milhões (contratado em 2019) De La Cruz - R$ 77,7 milhões (contratado em 2024) Gabigol - R$ 78,6 milhões (contratado em 2020) Cebolinha - R$ 73 milhões (contratado em 2022) Gerson - R$ 49,7 milhões (contratado em 2019) Luiz Araújo - R$ 48 milhões (contratado em 2023)

Samuel Lino ao lado de José Boto (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

