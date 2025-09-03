Flamengo gastou ou arrecadou mais em 2025 no mercado de transferências? Confira
Janela do meio do ano fechou nesta terça-feira
O Flamengo, que projeta fechar 2025 com uma receita total superior a R$ 1,7 bilhão, é um dos clubes mais ativos no mercado de transferências. A janela do meio do ano se encerrou na noite de terça-feira (2), e o Rubro-Negro teve uma movimentação intensa neste período, tanto com chegadas quanto com saídas. Diante deste cenário, o clube carioca gastou ou arrecadou mais em 2025? O Lance! conta para você.
Se por um lado o Flamengo foi atrás de reforços importantes nesta temporada, como Danilo, Jorginho e Saúl, por outro também perdeu peças importantes, como Gerson, Wesley e Fabrício Bruno. No total, o clube carioca arrecadou mais com saídas do que gastou com reforços. O Rubro-Negro receberá R$ 518,4 milhões pelas vendas de sete jogadores.
Jogadores que deixaram o Flamengo em 2025
- Fabrício Bruno - cerca de R$ 44 milhões
- Charly Alcaraz - cerca de R$ 96 milhões
- Gerson - cerca de R$ 160,6 milhões
- Wesley - cerca de R$ 162,2 milhões
- Matheus Gonçalves - cerca de R$ 50 milhões
- Lorran (empréstimo) - cerca de R$ 3,1 milhões
- Shola - cerca R$ 2,1 milhões
Total: R$ 518,4 milhões
Valor poderia ser ainda maior
O valor arrecadado pelo Flamengo com vendas de jogadores poderia ser ainda maior. Afinal, o clube recebeu uma oferta de R$ 110 milhões do Al Rayyan, do Catar, por Pedro. Sem o desejo de negociar o atleta, o Rubro-Negro recusou a proposta.
Chegadas
O Flamengo foi ao mercado e contratou sete jogadores em 2025. No entanto, três vieram sem custos: Danilo, Jorginho e Saúl. Assim, o clube desembolsou R$ 309 milhões.
Contratações do Flamengo em 2025
- Juninho - cerca de R$ 31 milhões
- Danilo - Sem custos
- Jorginho - Sem custos
- Saúl Ñiguez - Sem custos
- Emerson Royal - cerca de R$ 58 milhões
- Jorge Carrascal - cerca de R$ 77 milhões
- Samuel Lino - cerca de R$ 143 milhões
Total: R$ 309 milhões
Samuel Lino foi a contratação mais cara da história do Flamengo
A contratação de Samuel Lino foi a maior da história do Flamengo. Alcaraz, Pedro e Gerson vem na sequência.
- Samuel Lino - R$ 143 milhões (contratado em 2025)
- Alcaraz - R$ 110,6 milhões (contratado em 2024)
- Pedro - R$ 88,2 milhões (contratado em 2020)
- Gerson - R$ 85,7 milhões (contratado em 2023)
- Arrascaeta - R$ 79,5 milhões (contratado em 2019)
- De La Cruz - R$ 77,7 milhões (contratado em 2024)
- Gabigol - R$ 78,6 milhões (contratado em 2020)
- Cebolinha - R$ 73 milhões (contratado em 2022)
- Gerson - R$ 49,7 milhões (contratado em 2019)
- Luiz Araújo - R$ 48 milhões (contratado em 2023)
